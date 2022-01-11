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АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - Комендант города Алматы, начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов обратился к алматинцам. Об этом сообщили в инфоцентре Комендатуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые алматинцы! Указом Президента РК Токаева К в городе Алматы введен комендантский час. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны, которые стоят на страже закона, конституционных прав граждан и обеспечивают общественную безопасность", - говорится в сообщении.

Согласно Закону РК "О чрезвычайном положении", на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению.

За нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Призываю граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма", - сообщил он.

К сожалению, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад скорой помощи, пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры.





Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель - не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать законы нашего государства", - сказано в сообщении.



