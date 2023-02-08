07.02.2023, 13:16 40381
Кандидаты от AMANAT в представительные органы страны обновились на 75%
Фото: AMANAT
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялся внеочередной XXV съезд партии AMANAT. В мероприятии приняло участие более 2000 человек, в их числе - члены политического совета, экс-депутаты мажилиса VII созыва, делегаты из регионов, члены молодежного крыла партии "Жастар Рухы", а также эксперты, представители неправительственных организаций, СМИ и другие.
В своем выступлении председатель AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что за короткое время партия поменялась в соответствии с новыми запросами общества.
Мы провели трансформацию партии, отказавшись от пустых обещаний и лозунгов. Мы перешли от слов к конкретным делам не только в политическом поле, но и по животрепещущим вопросам людей. Партия на деле стала общественной опорой Главы государства, движущей силой происходящих в стране реформ. И самое главное, партия AMANAT всегда была и остается с народом даже в самые сложные для него моменты", - отметил он.
Партия AMANAT выдвинула 3821 кандидата в маслихаты всех уровней и 119 в мажилис. Партийная сборная AMANAT, выдвигаемая во все представительные органы страны, обновилась на 75%. Это новая плеяда ярких лидеров, способных реализовать реформы Президента и курс партии. Это представители всех регионов и отраслей. Настоящие государственники, патриоты своей Родины. Уверен, что наши кандидаты приведут партию к победе, ведь за ними стоят такие же честные партийцы и наш народ", - сказал Ерлан Кошанов.
В свою очередь экс-депутат мажилиса VII созыва Едил Жанбыршин считает, что для построения справедливого общества с сильной экономикой необходимо развивать село.
В сельской местности проживает почти половина населения страны. Аул - это колыбель нашего народа, и мы должны сохранить его идентичность. Партия AMANAT всегда уделяла особое внимание вопросам улучшения благосостояния сельчан. Одним из ярких инструментов стал проект "Ауыл аманаты", - отметил он.
Паралимпиец Серик Есматов, в 22 года в прошлом созыве ставший депутатом маслихата города Алматы, подчеркнул, что трудиться во благо общества в силах каждого казахстанца.
Несмотря на то что я потерял обе ноги, я смог изменить свою жизнь и хочу менять нашу страну к лучшему. Важно, чтобы все общество строило современный и справедливый Казахстан", - сказал Серик Есматов.
Также в ходе съезда выступили журналист, бывший депутат маслихата города Алматы VII созыва Сергей Пономарев, активист молодежного крыла "Жастар Рухы" Ариана Белобжицкая, известный юрист, заместитель председателя комиссии "Жер аманаты" Бакытжан Базарбек, кандидат в депутаты маслихата Сарыагашского района Туркестанской области Жулдыз Жуманкызы и акын Алмас Ахметбекулы.
После обмена мнениями и процедуры голосования решением внеочередного XXV съезда партия AMANAT утвердила список кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным избирательным округам, а также предвыборную программу партии.
Полный текст предвыборной программы будет обнародован в первые дни агитационного периода и размещен на сайте партии.
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08.02.2023, 09:13 4486
В Экибастузе проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
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Экибастуз. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе по завершении отопительного сезона проведут масштабный ремонт системы теплоснабжения. 7 февраля на специальном совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра рассмотрены вопросы замены ряда участков тепловой сети и подготовки к ремонтным работам на ТЭЦ.
В городе ведется подготовка к масштабной ремонтной кампании, которая начнется по завершении отопительного сезона. На сегодня проводится технический аудит городской системы теплоснабжения, по итогам чего будут определены меры по ее комплексному восстановлению. При этом уже имеется ПСД на реконструкцию четырех магистралей общей протяженностью порядка 5 км, которая проходит госэкспертизу. Кроме того, подготовлены расчеты на проведение ремонта 400 км внутриквартальных сетей города", - сообщили в правительстве.
Для проведения масштабной ремонтной кампании и определения источников финансирования разработан проект меморандума в части распределения ответственности между акиматом области и АО "ЦАЭК".
В соответствии с поручением главы государства правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.
На сегодняшний день на Экибастузской ТЭЦ функционируют 5 котлов - 2 энергетических и 3 водогрейных. В ремонте находятся еще 5 котлов. Параллельно с этим в круглосуточном режиме ведутся работы по устранению повреждений тепловой сети. На данный момент имеется 9 повреждений на внутриквартальных участках, которые уже охвачены ремонтом.
Кроме того, в Экибастузе продолжаются работы по регулировке температуры подачи тепла. Согласно нормативу, она должна составлять 77/53 Со (на выходе), фактический показатель на сегодня - 64/45 Со (на выходе). Вместе с тем температура наружного воздуха достигает -21 Со.
6 февраля в связи с понижением температурных параметров отопления принято решение перевести школы города на дистанционный формат обучения. По завершении работ обучение будет восстановлено в штатном режиме.
Стоит отметить, что в городе имеется 28 многоквартирных жилых домов, систематически испытывающих недогрев. В этой связи на период отопительного сезона принято решение произвести наладку систем теплоснабжения данных домов по более высоким параметрам. Работы будут произведены соответствующими коммунальными предприятиями.
Для перерасчета потребителям оплаты за тепловую энергию разработан новый алгоритм начисления стоимости услуг теплоснабжения.
Ситуация по прохождению отопительного сезона в области находится на особом контроле правительства РК.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на теплосетях оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
08.02.2023, 09:01 6411
Казахстан выделит миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия", - говорится в сообщении.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 5,4 тысячи, раненых - более 31 тысячи.
Также землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 1250, пострадали более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пострадавших граждан Казахстана нет.
Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания помощи в преодолении последствий землетрясения в пострадавшие от землетрясения регионы Турции утром 7 февраля направились казахстанские спасатели и медики.
Спасатели МЧС Казахстана вчера приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили.
По данным МЧС, спасательный отряд разделен на две группы, каждая из которых обследует сложные участки - разрушенные жилые объекты. К оперативным поискам подключены кинологические расчеты, в случае обнаружения человека собаки подадут соответствующий сигнал и начнутся работы по извлечению.
МИД РК опубликовал номер телефона горячей линии, а также экстренные контакты загранучреждений РК в Турции.
07.02.2023, 19:58 25876
Региональные резиденции президента передают на нужды детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента региональные резиденции главы государства в Костанае, Актау, Таразе, Атырау и Актобе передаются акиматами на нужды детей.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Ербол Едилов.
Он добавил, что областные акиматы самостоятельно определят целевое использование этих резиденций (детские сады, оздоровительные центры и др.).
Напомним, в 2006 году против сноса алматинского Дворца школьников жители города организовывали митинги, высказывались на различных площадках, в СМИ. Был создан общественный комитет по защите Дворца пионеров. Он выступил с обращениями в адрес президента республики Нурсултана Назарбаева и генпрокурора Рашида Тусупбекова, инициировал сбор подписей жителей города, поддерживающих идею сохранения детского внешкольного учреждения и передачи его под контроль государства. Общественность Алматы призвала бойкотировать строительство отеля на развалинах детского дворца, где выросло несколько поколений алматинских и казахстанских детей. Обращения к акиму города Имангали Тасмагамбетову тогда не принесли результата, и на месте Дворца пионеров был построен пятизвездочный отель "Риксос Алматы".
07.02.2023, 18:19 29986
Проверки поездов "Тальго" ужесточат в Казахстане
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет транспорта с марта намерен усилить профилактические и контрольные проверки пассажирских поездов "Тальго" в пунктах формирования.
За последние 3 года в пассажирских поездах Patentes Talgo S.L. имелось три случая возгорания технических вагонов. Причиной допущенных нарушений стало ненадлежащее обеспечение противопожарной безопасности собственниками подвижного состава. Только за прошедший год территориальными подразделениями Комитета транспорта МИИР РК установлено более 100 нарушений требований пожарной безопасности, взыскано административных штрафов на сумму свыше 2 млн тенге", - сообщили в комитете.
В ведомстве напомнили о ЧП с возгоранием технического вагона пассажирского поезда Петропавловск - Алматы на участке Аршалы - Анар.
По его информации, с марта текущего года проверки пассажирских поездов будут осуществляется в пунктах формирования, что исключит выезд неисправных вагонов в рейс.
Пассажирам также предлагается сообщать об имеющихся нарушениях в сфере пассажирского железнодорожного транспорта по телефону доверия 98-35-35 и в WhatsApp-мессенджер +7 708 088 08 00 ситуационного центра Комитета транспорта МИИР РК.
Вчера по техническим причинам было отменено на один рейс курсирование пассажирского поезда "Тальго" № 25/26 сообщением Алматы-2 - Шымкент.
4 февраля в одном из вагонов поезда сообщением Петропавловск - Алматы произошел пожар.
07.02.2023, 16:02 34311
Закон о майнинге вступил в силу в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписанный вчера президентом закон "О цифровых активах в Республике Казахстан" сегодня вступил в силу.
Целью госрегулирования является развитие деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифровому майнингу в РК для экономического развития и конкурентоспособности.
При этом госрегулирование основывается на следующих принципах:
1) законности;
2) соблюдении прав, свобод и законных интересов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц;
3) равенстве прав физических и юридических лиц на участие в деятельности в сфере цифровых активов и использование ее результатов;
4) свободе поиска, формирования и передачи любых электронных информационных ресурсов, доступ к которым не ограничен в соответствии с законами РК;
5) обеспечении безопасности личности, общества и государства при использовании, выпуске цифровых активов и цифровом майнинге;
6) создании условий для развития сферы выпуска, использования цифровых активов, цифрового майнинга, а также добросовестной конкуренции.
В законе также определены компетенции уполномоченных государственных органов в сфере цифровых активов.
Уполномоченный орган:
- обеспечивает реализацию государственной политики в сфере цифровых активов;
- осуществляет межотраслевую координацию в сфере цифровых активов;
- выдает лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу;
- по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;
- утверждает правила аккредитации цифровых майнинговых пулов;
- по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений утверждает правила лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
- проводит аккредитацию цифровых майнинговых пулов;
- утверждает перечень видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории РК;
- осуществляет государственный контроль в сфере цифровых активов;
- ведет государственный реестр лиц, осуществляющих деятельность по выпуску обеспеченных цифровых активов;
- ведет реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждает правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга;
- утверждает правила оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов;
- выдает разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.
Государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики:
- определяет требования к подключению цифровых майнеров к электрическим сетям;
- утверждает механизм определения квоты на электрическую энергию для цифровых майнеров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством республики.
Лицензирование майнинга будет проводиться по двум категориям:
- цифровые майнеры, владеющие соответствующей инфраструктурой (центрами обработки данных с соответствующими требованиями по оборудованию, расположению и безопасности);
- владельцы оборудования, арендующие ячейки в центрах обработки данных, не претендующие на энергетическую квоту.
Также закон устанавливает требования к цифровым активам, правила их выпуска и обращения.
Цифровой актив:
- удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;
- имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;
- не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;
- не признается финансовым инструментом или финансовым активом;
- содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;
- имеет подтверждение имущественных или интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;
- имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива или права на имущество.
Деятельность по цифровому майнингу осуществляется на основании лицензии. Она выдается заявителю сроком на 3 года по следующим подвидам:
- I подвид - цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;
- II подвид - цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.
Отдельные требования введены для майнинг-пулов в части расположения их серверных мощностей на территории Казахстана и соблюдения правил информационной безопасности.
Обязательными условиями для аккредитации цифрового майнингового пула являются:
- физическое местонахождение аппаратно-программного комплекса цифрового майнингового пула на территории РК;
- наличие акта испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;
- соответствие иным требованиям, определенным правилами аккредитации цифровых майнинговых пулов.
Закон также устанавливает требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровых активах в Республике Казахстан.
Казахстанские депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Ожидаемым результатом принятия законопроекта является вывод из теневого оборота и дальнейшее осуществление налоговыми органами полноценного мониторинга и контроля деятельности цифровых майнеров и других участников рынка цифровых активов, увеличение поступлений в государственный бюджет", - говорилось в заключении к проекту закона.
07.02.2023, 13:36 38531
Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана
Фото: Кадр с видео Акорда
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний износ тепловых сетей по республике составляет 54%. Критическая ситуация по износу теплосетей наблюдается в 5 регионах Казахстана. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54%. Критическая ситуация наблюдается в 5 регионах, где износ составляет более 65% (Павлодарская область - 82%, Карагандинская область - 68%, Абай - 68%, Восточно-Казахстанская область - 66%, Северо-Казахстанская область - 65%)", - сказал министр.
В текущем году планируется реализация 54 проектов по строительству и реконструкции порядка 180 км сетей теплоснабжения.
Сформирована потребность по регионам на общую сумму 86,2 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год.
Марат Карабаев отметил, что бюджетные заявки не предоставили до сих пор 7 регионов: Алматы, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысу и Туркестанская области.
В целях развития коммунального сектора страны продолжается работа по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 129 тысяч км (теплоснабжение - 14 тысяч км, водоснабжение - 98 тысяч км, водоотведение - 17 тысяч км)", - сказал министр.
По итогам 2022 года за счет различных источников финансирования проведена модернизация порядка 3 тысяч км сетей (сети теплоснабжения - 297 км, водоснабжение - 2072 км, водоотведение - 603 км). В результате общий износ сетей снизился с 53% до 51% (план - 51%).
Справочно: 54% на сетях теплоснабжения, 43% на сетях водоснабжение и 55% по сетям водоотведение.
В текущем году за счет модернизации порядка 2 тысяч км сетей показатель по износу планируем снизить до 50%. За счет строительства и реконструкции более 14 тысяч км сетей к 2029 году мы планируем снизить показатель до 40% (теплоснабжение - 1538 км, водоснабжение - 10 742 км, водоотведение - 1845 км)", - сообщил он.
По информации главы МИИР, по итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% (план - 98,5%), в сельских населенных пунктах 94,5% (план - 94,7%).
В 2022 году на реализацию проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения регионам из республиканского бюджета было направлено 215,4 млрд тенге (в городах - 123,4 млрд тенге, в селах - 92 млрд тенге).
Низкий уровень доступа отмечается для городских жителей Жамбылской области (91,9%) и сельчан Костанайской (79,6%), Акмолинской (89,8%) и Северо-Казахстанской областей (84,6%).
100-процентным доступом к услугам водоснабжения обеспечены горожане 6 регионов: Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Жетісу, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей.
По итогам текущего года будут обеспечены доступом к услугам водоснабжения 5 городских и 192 сельских населенных пункта (ЦВ - 94 и КБМ - 98). На реализацию проектов из республиканского бюджета предусмотрено 172 млрд тенге (в городах - 93,3 млрд тенге, в селах - 78,5 млрд тенге).
Справочно: всего СНП - 6293, из них обеспечены 4909 (ЦВ - 4169 и КБМ - 740). Не обеспечены 1384 СНП, в т.ч. планируется ЦВ - 419 СНП и КБМ - 965 СНП.
Всего ГНП - 89, в т.ч. имеют 100-процентный доступ 62 ГНП и не имеют 100-процентного доступа 27 ГНП.
В результате услугами водоснабжения будут охвачены 96% сельского и 98,7% городского населения.
Доппотребность на 2023-2025 годы составляет 525 млрд тенге, в т.ч. в городах - 236 млрд тенге, в селах - 289 млрд тенге.
Согласно поручению главы государства до конца 2025 года будет обеспечен 100-процентный доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах.
07.02.2023, 12:54 41081
Неужели теперь это норма? - Смаилов раскритиковал качество домов, построенных по госпрограмме
Фото: скриншот с трансляции заседания правительства
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов отдельно остановился на вопросе домов, построенных по госпрограмме жилищного строительства. Участникам заседания были показаны фотографии некоторых дворов, не соответствующих необходимым стандартам качества.
Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно - примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и оперативно устранить все недочеты. Надо следить за качеством строительства и благоустройства", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В целом, по словам премьер-министра, на сегодня в отрасли ЖКХ сформировалось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения. К примеру, имеются недоработки ответственных госорганов в решении проблем обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения. Отдельным блоком при этом можно выделить некачественное планирование при реализации жилья очередникам.
Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у "Отбасы банка" не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе недопустим", - подчеркнул Алихан Смаилов.
С учетом озвученного премьер-министр поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения, а также обеспечить своевременное финансирование всех направлений господдержки при реализации жилья очередникам.
Алихан Смаилов также указал на важность заблаговременного выделения земельных участков, разработки проектной документации и подведения необходимой инфраструктуры для своевременного начала строительного сезона в регионах.
Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры имеет крайне важное социальное и экономическое значение. По республике до 2029 года необходимо обеспечить ввод 111 млн квадратных метров нового жилья", - отметил он.
По его словам, в этом году ожидается ввод 15,3 млн квадратных метров жилья. Это ниже показателя 2022 года. Отмечается, что основная проблема снижения - отсутствие необходимой инфраструктуры.
07.02.2023, 10:05 45271
Казахстанские спасатели вылетели в Турцию
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Соответствующее поручение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, информирует пресс-служба МЧС РК.
Предварительный город прибытия - Газиантеп.
В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника. Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях", - рассказали в пресс-службе.
Между тем в Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его данным, толчки зафиксированы в 03.13 по времени UTC (09.13 времени Астаны).
Эпицентр находился в пяти километрах от района Гёльбаши. Очаг залегал на глубине двух километров, сообщает РИА Новости.
Дополнено 07.02.2023, 13.15
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381, пострадали 20 426 человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил гендиректор управления по чрезвычайным ситуациям Турции доктор Орхан Татар, сообщает iz.ru.
Количество погибших на сегодняшний день составляет 3381 человек, количество раненых - 20 426, количество подтвержденных разрушений - 5775, количество неподтвержденных построек - 11 302 (всего)", - приводит слова Татара издание Hürriyet.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Кахраманмараш в 04.17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, в провинции Хатай прогремел взрыв на газопроводе. За землетрясением последовали три десятка афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,6.
В Сирии сильно пострадал Алеппо, где полностью разрушены 40 домов, в том числе в историческом центре. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте и Ираке.
Землетрясение в Турции стало самым мощным с 1939 года. Его магнитуда составила 7,7 балла.
МИД Казахстана сообщил, что, по предварительным данным, в списках погибших и пропавших без вести граждан Казахстана нет.
Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.
Дополнено 07.02.2023, 16.20
Самолет с казахстанскими спасателями приземлился в турецком Газиантепе, сообщает МЧС.
Следующим этапом станет разгрузка личного состава, техники и оборудования, а также взаимодействие с местными властями. Ожидается, что за спасателями будет закреплен специальный участок для проведения поисково-спасательных работ", - пишет ведомство.
По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 3419 человек, более 20 тысяч пострадали, сообщает RT.
По данным агентства, в турецкой провинции Хатай из-под завалов спасли мать с 6-месячным ребенком. Женщину с малышом вытащили через 29 часов после обрушения здания.
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