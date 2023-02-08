Кандидаты от AMANAT в представительные органы страны обновились на 75%

Партия выдвинула 3821 кандидата в маслихаты всех уровней и 119 в мажилис

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялся внеочередной XXV съезд партии AMANAT. В мероприятии приняло участие более 2000 человек, в их числе - члены политического совета, экс-депутаты мажилиса VII созыва, делегаты из регионов, члены молодежного крыла партии "Жастар Рухы", а также эксперты, представители неправительственных организаций, СМИ и другие.





В своем выступлении председатель AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что за короткое время партия поменялась в соответствии с новыми запросами общества.





Мы провели трансформацию партии, отказавшись от пустых обещаний и лозунгов. Мы перешли от слов к конкретным делам не только в политическом поле, но и по животрепещущим вопросам людей. Партия на деле стала общественной опорой Главы государства, движущей силой происходящих в стране реформ. И самое главное, партия AMANAT всегда была и остается с народом даже в самые сложные для него моменты", - отметил он.





AMANAT





Партия AMANAT выдвинула 3821 кандидата в маслихаты всех уровней и 119 в мажилис. Партийная сборная AMANAT, выдвигаемая во все представительные органы страны, обновилась на 75%. Это новая плеяда ярких лидеров, способных реализовать реформы Президента и курс партии. Это представители всех регионов и отраслей. Настоящие государственники, патриоты своей Родины. Уверен, что наши кандидаты приведут партию к победе, ведь за ними стоят такие же честные партийцы и наш народ", - сказал Ерлан Кошанов.





В свою очередь экс-депутат мажилиса VII созыва Едил Жанбыршин считает, что для построения справедливого общества с сильной экономикой необходимо развивать село.





В сельской местности проживает почти половина населения страны. Аул - это колыбель нашего народа, и мы должны сохранить его идентичность. Партия AMANAT всегда уделяла особое внимание вопросам улучшения благосостояния сельчан. Одним из ярких инструментов стал проект "Ауыл аманаты", - отметил он.





Паралимпиец Серик Есматов, в 22 года в прошлом созыве ставший депутатом маслихата города Алматы, подчеркнул, что трудиться во благо общества в силах каждого казахстанца.





Несмотря на то что я потерял обе ноги, я смог изменить свою жизнь и хочу менять нашу страну к лучшему. Важно, чтобы все общество строило современный и справедливый Казахстан", - сказал Серик Есматов.





Также в ходе съезда выступили журналист, бывший депутат маслихата города Алматы VII созыва Сергей Пономарев, активист молодежного крыла "Жастар Рухы" Ариана Белобжицкая, известный юрист, заместитель председателя комиссии "Жер аманаты" Бакытжан Базарбек, кандидат в депутаты маслихата Сарыагашского района Туркестанской области Жулдыз Жуманкызы и акын Алмас Ахметбекулы.





После обмена мнениями и процедуры голосования решением внеочередного XXV съезда партия AMANAT утвердила список кандидатов в депутаты мажилиса, избираемых по партийным спискам и одномандатным территориальным избирательным округам, а также предвыборную программу партии.





Полный текст предвыборной программы будет обнародован в первые дни агитационного периода и размещен на сайте партии.