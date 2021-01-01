Костанай. 31 декабря. Kazakhstan Today - В рамках агитационной работы партии Nur Otan кандидаты в депутаты Лисаковского городского и Костанайского областного маслихатов проводят акцию "От двери к двери", передает Kazakhstan Today.

Акция "От двери к двери" позволяет встретиться с избирателями лично, услышать их чаяния и заботы, увидеть их улыбки. Прямые контакты с людьми и есть те перемены, на основе которых будет формироваться доверие между избирателями и депутатами, у которых возрастает личная ответственность за исполнение предвыборной программы партии и наказов граждан.

Кандидаты разъясняют предвыборную программу партии, принимают наказы граждан, раздают агитационные материалы. В ходе встреч просят проявить активную гражданскую позицию, прийти 10 января 2020 года на выборы, чтобы сделать правильный выбор.

Жители города Лисаковска выражают благодарность партии Nur Otan за проекты, направленные на улучшение качества жизни.





Оплачено за счет средств избирательного фонда Лисаковского городского филиала партии Nur Otan Костанайской области

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