Глава государства издал приказ о награждении казахстанских журналистов

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился наградить казахстанских журналистов в честь Дня работников средств массовой информации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Приказ главы государства опубликован на сайте akorda.kz.

Премии присуждены:

- Захарчук Вере Николаевне - ведущей новостного отдела телеканала "Хабар 24" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

- Исабаевой Сауле Борисовне - обозревателю сетевого издания "Qmonitor.kz" за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

- Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу - руководителю Алматинской студии радио "Казак" и "Шалкар" за вклад в информационное обеспечение региональной политики Казахстана;

- Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне - главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

Касым-Жомарт Токаев также распорядился вручить президентские гранты в области средств массовой информации:

- Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу - главному редактору республиканской общественно-политической газеты "AIQYN" за значительный вклад в развитие печатных средств массовой информации;

- Нуракыну Диасу Ермековичу - редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала "КТК" за вклад в развитие казахстанского телевидения;

- Толыкбаеву Максату Маликовичу - ведущему общественно-политического ток-шоу "Ашык алан" национального телеканала "QAZAQSTAN" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Президента Республики Казахстан;

-Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу - главному редактору газеты "Мунара" за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

Благодарность президента РК объявлена:

- творческому коллективу национального общественно-политического журнала "Акикат" за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

- творческому коллективу газеты "Вечерний Алматы" за особый вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

- творческому коллективу товарищества с ограниченной ответственностью "Казак радиолары" за значительный вклад в развитие национального радио;

- творческому коллективу телеканала "Сарыарка" за вклад в развитие региональной журналистики.





Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев поздравил всех журналистов с Днём работников средств массовой информации.

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