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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец

07.10.2022, 17:35 6901
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец
Фото: Telegram/БОРТ№1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ОКТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в Константиновский дворец для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео с кортежем главы государства возле Константиновского дворца опубликовал телеграм-канал "Борт№1".
 
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
 

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Решительно пресекать действия по разжиганию межнациональной розни поручили в Генпрокуратуре

07.10.2022, 14:00 11196
Решительно пресекать действия по разжиганию межнациональной розни поручили в Генпрокуратуре
Фото: Генпрокуратура РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Вопросы криминогенной обстановки и меры по профилактике правонарушений обсудили сегодня на совещании в Генеральной прокуратуре представители Совета безопасности, канцелярии премьер-министра, руководства правоохранительных и специальных государственных органов, а также местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На совещании уполномоченным правоохранительным и специальным государственным органам поручено решительно пресекать действия, направленные на разжигание межнациональной розни", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.


Также была озвучена статистика по криминогенной обстановке в стране.
 
В надзорном органе отметили, что в настоящее время ситуация стабильная, наблюдается незначительный рост преступности - на 1,8% (с 125 180 случаев до 127 480).
 

В ее структуре основная масса приходится на имущественные преступления, которые увеличились за счет краж (на 9,2%, с 43 195 до 47 163) и мошенничеств (на 4,6%, с 31 925 до 33 387). При этом сократились корыстно-насильственные преступления, такие как грабежи (на 1,4%, с 1941 до 1913), разбои (на 24%, со 174 до 133) и хулиганства (на 9,3%, с 2025 до 1836)", - отметили в Генпрокуратуре.


 
Также стало значительно меньше преступлений против половой неприкосновенности детей, их количество сократилось на 21,3%, с 792 до 623, и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2%, с 727 до 675). На 45% уменьшилось количество дел о создании и руководстве финансовыми пирамидами, а также дел об интернет-мошенничестве (на 5%).
 

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто для выманивания обманом денег у населения они представляются сотрудниками банковских и силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц", - отметили в ведомстве.

 
В этой связи на совещании обсуждались мероприятия по противодействию интернет-мошенничествам, технические и законодательные аспекты блокирования телефонных соединений, совершаемых с использованием подменных абонентских номеров.


Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.
 
Кроме того, под эгидой прокуратуры запускается акция "Заң керуені".
 

Цель акции - разъяснение законов, оказание оперативной правовой помощи населению на месте, повышение уровня правовой культуры и защищенности граждан, объединение усилий гражданского общества и правоохранительных и государственных органов в укреплении безопасности и правопорядка", - пояснили в Генпрокуратуре.



Напомним, ранее глава ведомства Жандос Умиралиев попросил казахстанцев не разжигать межнациональную рознь в соцсетях.

 

Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

07.10.2022, 11:02 15541
Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея
Фото: Gov.kz
СЕМЕЙ. 7 ОКТЯБРЯ - Нурбол Нурсагатов, ранее занимавший пост замакима Абайской области, назначен акимом Семея, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нурбол Нурсагатов родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова.
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя управления строительства акимата Нур-Султана.
 
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Также работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы, управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана. Возглавлял акиматы районов Байконур и Алматы в Нур-Султане.
 
С июля 2022 года - заместитель акима области Абай.
 

Токаев примет участие в саммите СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ

07.10.2022, 10:00 17201
Токаев примет участие в саммите СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ
Фото: Акорда
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Акорда представила анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.
 
12-13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
 
13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.
 
14 октября президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия - Россия".
 
15 октября состоится государственный визит в Казахстан президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.
 

Учения ОДКБ: обсуждены вопросы материально-технического и медицинского обеспечения

06.10.2022, 20:52 27871
Фото: МО РК
ТАРАЗ. 6 ОКТЯБРЯ - В рамках учений ОДКБ состоялись научно-практические конференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Военные руководители и ученые обсудили вопросы развития системы материально-технического и медицинского обеспечения в ходе применения Коллективных сил оперативного реагирования, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Международные научно-практические конференции состоялись в ходе проведения учений на полигоне "Матыбулак" в Жамбылской области. В них приняли участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель министра обороны РК генерал-майор Мухамеджан Таласов, представители научных организаций, высших военных и гражданских учебных заведений Казахстана и стран ОДКБ.
 
Организаторами мероприятий по обмену опытом в сфере научных разработок и практического применения войск выступили управление начальника тыла Вооруженных сил и Военный научно-исследовательский центр Национального университета обороны Казахстана.
 

Подобные научные форумы позволяют выработать действенные меры для успешного развития системы МТО, улучшения повседневной деятельности подразделений, направленной на оснащение войск всеми видами материальных средств, а также медицинского обеспечения", – отметил генерал-майор Мухамеджан Таласов.

 
В ходе конференций рассмотрены вопросы организации деятельности группировки материально-технического обеспечения в условиях современных вооруженных конфликтов с учетом их динамичности, применения сторонами новых видов вооружения, необходимости своевременного снабжения войск материальными средствами для ведения боевых действий.
 
Специалисты в области военной медицины обменялись опытом работы в миротворческих операциях. Заместитель начальника Алматинского военного клинического госпиталя подполковник медицинской службы Абдували Палтушев рассказал о деятельности сводного медицинского отряда специального назначения в Ливане. Его российский коллега подполковник медицинской службы Максим Токмаков поделился опытом организации медицинского обеспечения в ходе выполнения задач миротворческим контингентом Российской Федерации.
 
Также обсуждена практика применения телемедицинских технологий в миротворческих операциях, организации медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 

Токаев назначил замминистра МВД

06.10.2022, 18:18 31116
Токаев назначил замминистра МВД
Фото: gov.kz
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Лепеха Игорь Владимирович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сообщает Акорда.

 
Генерал-майор полиции Лепеха Игорь Владимирович родился 20 ноября 1962 года в поселке Осакаровка Карагандинской области.
 
В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности "инженер", в 1993 году - Академию МВД Российской Федерации по специальности "юрист".
 
Карьеру начал с должности старшего инструктора политчасти УВД Темиртау.
 
  • С 1987 по 1988 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел Гагаринского района Карагандинской области;
  • С 1988 по 1990 годы - заместитель начальника по политчасти отдела внутренних дел города Абая Карагандинской области;
  • С 1990 по 1993 годы - слушатель Академии МВД Российской Федерации;
  • С 1993 по 1997 годы - заместитель начальника, первый заместитель начальника управления внутренних дел Советского района Караганды;
  • С 1997 по 1998 годы - начальник управления патрульной полиции ГУВД Карагандинской области;
  • С 1998 по 2005 годы - начальник службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области;
  • С 2005 по 2009 годы - заместитель начальника ДВД Карагандинской области;
  • С 2009 по 2011 годы - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
  • С 2011 по 2019 годы – председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан;
  • С 18.04.2019 года по февраль 2020 года - начальник штаба департамента МВД Республики Казахстан;
  • С февраля 2020 года занимал должность руководителя аппарата МВД Республики Казахстан.
 

Кайрат Умаров назначен первым вице-министром МИД РК

06.10.2022, 18:02 32091
Кайрат Умаров назначен первым вице-министром МИД РК
Фото: МИД РК
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан назначен Кайрат Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее распоряжение президента Касым-Жомарта Токаева опубликовано на сайте Акорды.
 
Ранее указом главы Казахстана Кайрат Умаров был освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла Казахстан в Словении по совместительству.

Кайрат Умаров родился 12 января 1963 года в Узбекистане.
 
В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков. В 1992 году проходил стажировку в Министерстве иностранных дел Великобритании.
 
Трудовую деятельность начал с работы преподавателем в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.
 
В 1994-1996 годах был первым секретарем, советником посольства Республики Казахстан в США.
 
С 2009 по 2013 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.
 
С 2017 по 2020 годы являлся постоянным представителем Казахстана при ООН.
 

Токаев: мы должны сохранять межэтническое согласие

06.10.2022, 17:39 32861
Токаев: мы должны сохранять межэтническое согласие
Фото: Telegram/БОРТ №1
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме народной коалиции, призвал сохранять единство и межэтническое согласие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Казахстане в мире проживают представители разных этносов. У нас общее видение будущего. Все мы - граждане одной страны. Принцип "единство через многообразие" никогда не потеряет своей актуальности. Мы должны сохранять межэтническое согласие. Понятие "гражданин Казахстана" должно стать стержнем общенациональной идентичности. Таким образом, мы как единый народ уверенно шагнем в будущее", - подчеркнул глава государства.

 
Он добавил, что общие достижения увеличивают счастье нации.
 

Мы всегда должны желать друг другу добра. Мы должны уметь поддерживать требовательных и талантливых граждан. Мы должны радоваться успехам каждого нашего соотечественника и вместе преодолевать трудности. Если мы сможем укрепить наше единство, мы спасем нашу страну. Только тогда мы создадим справедливый Казахстан", - добавил Токаев.

 
Он также отметил, что если Казахстан хочет стать развитой и цивилизованной страной, то ее граждане должны ставить работу на первое место.
 

Трудолюбие - это качество, которое следует прививать подрастающему поколению. Это качество должно стать нашим образом жизни. Трудолюбивый человек всегда будет уважаем в нашем обществе, потому что он может доказать свои слова делом", - заявил президент.

 
Глава государства назвал семь принципов консолидации нации:

  1. Независимость превыше всего.
  2. Основа государственности - территориальная целостность.
  3. Государственные интересы - важнейшая ценность.
  4. Духовная гармония - источник единства.
  5. Закон и порядок - залог прогресса страны.
  6. Созидание - путь обновления и модернизации.
  7. Доверие, взаимная поддержка и солидарность - самые ценные качества.
 

Мы вступили в новую политическую эпоху - Токаев

06.10.2022, 16:58 31081
Мы вступили в новую политическую эпоху - Токаев
Фото: Telegram/БОРТ №1
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры на предстоящих в ноябре выборах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы вступили в новую политическую эпоху. 20 ноября состоятся внеочередные президентские выборы. Это очень важная кампания, которая определит курс нашего дальнейшего развития. Различные общественные организации предложили выдвинуть мою кандидатуру на этих выборах", - напомнил Токаев.

 
Он отметил, что глава государства не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен быть политически нейтральным.
 

Никогда не отступал от этой позиции. Для меня большая честь и ответственность баллотироваться на президентских выборах в качестве общего кандидата, выдвинутого всеми вами. Благодарю всех за доверие. Очень важно, что в состав коалиции вошли ведущие политические партии, общественные организации и движения. Таким образом, коалиция охватывает все социальные слои", - отметил президент.

 
Он еще раз подчеркнул, что в новом Казахстане на первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы.
 

Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство" будет постоянно наполняться новым качественным содержанием", - добавил президент.

 
Он сообщил, что в предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы президента, депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней. В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования.
 
На форуме Токаев также пообещал представить свою политическую платформу.
 

В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свое отражение меры по всесторонней трансформации страны, повышению благосостояния граждан", - заявил президент.

 
По его словам, Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН.
 

Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - подчеркнул глава государства.

 
Он отметил, что именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам Казахстана.
 
Он также добавил, что выборы - это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины.
 

Наша сила в единстве и единении, в сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. "Единство в многообразии" - это наша формула силы и созидания", - отметил президент.

 
Он выразил уверенность, что предстоящие выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей.
 

Как действующий глава государства, заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо", - подчеркнул Токаев.

 

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