Касым-Жомарт Токаев встретился с Розой Рымбаевой

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране, сообщили в пресс-службе Акорды.

Роза Рымбаева рассказала президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.

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