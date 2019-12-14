Касым-Жомарт Токаев встретился с Розой Рымбаевой

В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране, сообщили в пресс-службе Акорды.
Роза Рымбаева рассказала президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.
Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания "Казакстаннын Енбек Ері" и пожелал ей дальнейших творческих успехов.
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