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Касым-Жомарт Токаев встретился с Розой Рымбаевой

13.12.2019, 14:35 8101
Касым-Жомарт Токаев встретился с Розой Рымбаевой
Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи собеседники обсудили развитие культуры в стране, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Роза Рымбаева рассказала президенту о намерении организовать сольные концерты во всех областях Казахстана по случаю 45-летия ее творческой деятельности. Певица также поделилась планами по созданию культурного центра, деятельность которого будет направлена на поддержку талантливых молодых музыкантов.
 
Глава государства поздравил Розу Рымбаеву с присуждением звания "Казакстаннын Енбек Ері" и пожелал ей дальнейших творческих успехов.
 

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