Касымбеков назначен руководителем канцелярии Первого Президента РК

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Акорда опубликовала решение Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы "О назначении Касымбекова М.Б. руководителем канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Касымбеков Махмуд Базаркулович освобожден от должности начальника канцелярии президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.





Назначить Касымбекова Махмуда Базаркуловича руководителем канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, говорится в решении президента.

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