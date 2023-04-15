Казахский язык сделают обязательным для госслужащих

На заседании рассмотрены меры по укреплению различных секторов промышленности, строительству жилья, медучреждений и автодорог, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, газо- и электроснабжения, реализации проектов водообеспечения и улучшения экологической обстановки и др.

Фото: primeminister.kz

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Жезказган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Улытауской области с участием руководителей центральных госорганов и акимата региона, сообщает - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Улытауской области с участием руководителей центральных госорганов и акимата региона, сообщает сайт главы правительства.





На заседании рассмотрены меры по укреплению различных секторов промышленности, строительству жилья, медучреждений и автодорог, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, газо- и электроснабжения, реализации проектов водообеспечения и улучшения экологической обстановки и др.





Глава правительства подчеркнул, что первоочередное внимание следует уделить диверсификации экономики области.





Она должна быть направлена не только на расширение минерально-сырьевой базы, но и на реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. В этой связи привлечение инвестиций - это самый главный вопрос", - сказал Алихан Смаилов.





Он отметил, что по итогам прошлого года регион оказался в числе аутсайдеров по данному показателю, и потребовал от акимата восполнить пробел за счет реализации новых проектов.





Вместе с тем премьер-министр указал, что проблема повышения доходов населения напрямую связана с вопросами роста цен. На сегодняшний день из 19 социально значимых продуктов питания в регионе производятся только три.





В результате большая часть продовольственных товаров в области дороже, чем даже в Астане и Алматы. Работу по стабилизации цен необходимо осуществлять комплексно, применяя как регуляторные, так и контрольные меры. При этом нужно насыщать внутренний рынок области за счет реализации проектов в сфере АПК с упором на производство и хранение социально значимых продуктов питания", - подчеркнул Смаилов.





По словам главы правительства, одним из перспективных направлений развития региона является логистика, что обусловлено его расположением в центре республики. В этой связи он обозначил необходимость ускорения работ по реконструкции автодорог Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Караганда, что позволит снять транспортные ограничения в области.





Как отметил Алихан Смаилов, одним из самых наболевших вопросов населения является обеспечение качественной питьевой водой, особенно в городах Жезказгане и Сатпаеве. Для решения этой проблемы в прошлом году начата реконструкция насосной станции Уйтас - Айдосского месторождения подземных вод. Проект планируется завершить в 2024 году. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство "долгостроя" - Эскулинского водовода.





При этом он добавил, что в области из 72 сел только 38 имеют доступ к услугам водоснабжения.





Акимату необходимо предусмотреть в местном бюджете средства на оснащение комплексными блок-модулями 30 сел. По остальным - ускорить разработку ПСД для последующего финансирования из республиканского бюджета", - поручил премьер.





Он отметил, что с учетом сложностей прошедшего отопительного периода и перспектив развития Жезказгана требуется поэтапная модернизация объектов и сетей теплоснабжения. По его словам, акимату нужно систематизировать работу в данном направлении.





Для обеспечения вышеуказанных мероприятий финансированием в течение 3 лет будет поэтапно внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции". Учитывая это, нужно активно проводить соответствующую разъяснительную работу и принимать конкретные меры для поддержки уязвимых слоев населения", - сказал он.





Переходя к социальному блоку вопросов, глава правительства сообщил, что в рамках новых нацпроектов в области построят семь комфортных школ и приведут в соответствие с нормативами 17 сельских медучреждений. Дополнительно будут проработаны вопросы строительства в регионе современного перинатального центра, онкологического диспансера и центра психического здоровья.





В завершение совещания Алихан Смаилов поручил активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для роста экономической активности региона, в части обеспечения области нефтепродуктами - рассмотреть реализацию проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода, а также завершить возведение объектов образования в Жезказгане и Жанааркинском районе, которые были начаты в 2020-2021 годах.





Кроме того, он отметил необходимость проработать вопросы открытия в регионе международного государственного технического университета, повышения эффективности госзакупок и организации авиасообщения между Жезказганом и Шымкентом.





Напомним, вчера в ходе рабочей поездки в Улытаускую область Смаилов проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ. Он дал поручение собственнику до начала нового отопительного сезона провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.



