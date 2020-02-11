Казахстан 10 и 12 февраля направит в Пекин два самолета для эвакуации казахстанских граждан

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - 10 и 12 февраля текущего года в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании "Air Astana" для эвакуации казахстанских граждан, передает Kazakhstan Today.

"В соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о принятии мер по защите казахстанских граждан от заражения коронавирусом, правительство РК эвакуирует казахстанцев , находящихся на территории КНР и изъявивших желание вернуться на родину. 10 и 12 февраля текущего года по согласованию с китайскими властями в Пекин будут направлены два самолета авиакомпании "Air Astana" для эвакуации казахстанских граждан. Пассажиров в ходе полета будут сопровождать медицинские работники", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

По данным ведомства, по просьбе китайской стороны этими рейсами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Китая, а также некоммерческий груз посольства КНР в РК.

В настоящее время на территории КНР находятся 719 граждан РК, 391 из них обратился с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные - сотрудники и члены семей дипломатических учреждений, студенты и другие частные лица - выразили пожелание остаться в Китае. Дипломатические учреждения Казахстана в КНР продолжают работу и поддерживают связь с гражданами РК для оказания при необходимости соответствующей помощи", - проинформировали в МИДе, отметив, что все указанные меры осуществляются в тесной координации с китайской стороной, которая проявляет конструктивный подход к решению всех вопросов, связанных с гражданами Казахстана на территории КНР.

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