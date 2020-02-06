Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан прорабатывает вопрос организации дополнительных рейсов для эвакуации своих граждан из Китая, передает Kazakhstan Today.

"Посольство РК в КНР в настоящее время прорабатывает вопрос организации специальных авиарейсов из Пекина и Шанхая (за счет государства) для вашей эвакуации в Казахстан в ближайшие дни. Информация о дате, времени и другие детали авиарейса будут предоставлены вам на контакты, указанные в ваших заявках, дополнительно", - сообщили в посольстве РК в КНР.

В посольстве призывают наших граждан, находящихся в Китае, соблюдать необходимые меры по профилактике заболевания , а также следить за информацией и объявлениями, которые размещаются на сайте и официальной странице посольства в "WeChat".





Напомним, Россия эвакуирует граждан СНГ из Уханя. Сегодня первый самолет ВКС с эвакуированными из китайского города Уханя россиянами и гражданами других государств приземлился в тюменском аэропорту Рощино. До этого они дозаправились на аэродроме Восточного военного округа, сообщил телеканал " Россия 24 ".





Пассажиров сопровождают медики, вирусологи и специалисты Минобороны. Первым рейсом прибудут 80 человек, вторым - 64. Сообщается, что для них подготовили два автобуса туристического класса, которые доставят пассажиров в специальный центр, где они пройдут 14-дневный карантин. Центр находится в 30 километрах от Тюмени.





На эвакуацию согласились 147 человек, в том числе граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.

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