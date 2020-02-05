Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В больницах Казахстана под медицинским наблюдением остаются 33 человека, прибывших из КНР, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает Kazakhstan Today.

"На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 94 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписан 61, в стационарах под медицинским наблюдением остаются 33 человека. Хотим обратить внимание, что каждый день нарастает доля выписанных людей , как в Казахстане, так и в Китае. У всех госпитализированных мы берём пробы для отправки в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в городе Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса", - сказал Диас Ахметшарип.

По его информации, все эвакуированные граждане находятся в карантине, который продлится до 16 февраля. "Следовательно, контакт с ними в этот период ограничен, даже для журналистов", - отметил он.

Диас Ахметшарип рассказал, что международные организации зафиксировали почти 200 фейков о коронавирусе. "Практически все они содержат прямую ложь либо являются результатом некорректных действий авторов, которые не обращаются с возникшей проблемой в единый контакт-центр 1406 и не соблюдают клинический протокол, тем самым вводя в заблуждение массу людей", - сказал он.

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