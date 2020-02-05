В Казахстане коронавирусной инфекции не выявлено

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане на сегодняшний день исследованы образцы около 250 вернувшихся из Китая человек - больных и контактировавших с ними. Все результаты лабораторных исследований на коронавирус 2019-nCov отрицательные, передает Kazakhstan Today.

В ходе лабораторных исследований на наличие короновируса 2019-nCov в исследуемых материалах специалистами Национального центра экспертизы и Центральной референс-лаборатории вирус не обнаружен. Исследования показали 17 случаев гриппа и 17 случаев гриппоподобных инфекций", - сообщили в пресс-службе Национального центра экспертизы Минздрава РК.

В ведомстве пояснили, что с 26 января в Наццентр из лечебных учреждений поступают образцы пациентов, прибывших из КНР, у которых выявлены симптомы ОРВИ с повышенной температурой. В период с 26 января по 3 февраля в Наццентр экспертизы для тестирования поступило 249 материалов от 101 больного и 148 контактных лиц, в том числе от 82 студентов из города Уханя, 12 сопровождающих лиц и бортпроводников.

Национальный центр экспертизы проводит исследования мазков из верхних дыхательных путей на коронавирус 2019-nCov, также на грипп и гриппоподобные вирусные инфекции по эпидемиологическим показаниям на бесплатной основе. Кроме того, образцы материала (кровь, мазки из верхних дыхательных путей) направляются в Центральную референс-лабораторию Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева для параллельного исследования на коронавирус 2019-nCov", - заключили в пресс-службе.

Отметим, что в Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCov, достигло 20 438 человек. За последние сутки выявлено 3235 новых случаев, пишет "Русская служба Би-би-си"

Вирус уже унес жизни 425 человек. Накануне сообщалось о 17 205 заболевших и 361 умершем. Смертельных случаев за прошлые сутки стало на 57 больше - это был максимальный прирост с начала эпидемии. Но теперь их уже 64, и это новый рекорд.

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