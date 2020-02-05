В Алматы завезены тест-системы для диагностики коронавируса

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Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Для диагностики коронавирусной инфекции в Алматы завезены тест-системы, рассказала вчера руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

Поступили тесты из России, и на сегодняшний день Казахстан и Алматы готовы к проведению тестирования данной вирусной инфекции. Тестирование проводится в течение 2 часов. Дополнительно на подтверждение мы отправляем в центральную референс-лабораторию, которая окончательно будет подтверждать диагноз", - проинформировала Молдагасимова.

По данным департамента, тест-системы переданы на безвозмездной основе. Они разработаны на базе государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, по результатам анализов, проведенных в связи с повышением уровня заболеваемости, на сегодняшний день по городу Алматы с подозрением на коронавирусную инфекцию было отправлено 17 проб, диагностика которых показала отрицательные результаты. В Центральную референс-лабораторию поступило 111 проб от приезжих лиц в целом со всего Казахстана, включая Алматы. Из них 100 отрицательные и 11 проб в работе.

Также главный санитарный врач города напомнила, что в вопросе обследования пациентов на любую вирусную инфекцию, таких как мазки из зева или кровь, проблем нет и не было.

На сегодняшний день, забор крови и мазка проводят в любой поликлинике, у тех пациентов, которые поступили с теми или иными катаральными явлениями", - добавила Молдагасимова.

Кроме того, она подчеркнула, что в текущий момент на территории страны случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано. Республика приостановила все авиа- и железнодорожные сообщения с Китайской Народной Республикой.

С сегодняшнего дня приостановлены все рейсы из Китая. Последний пассажирский рейс был утром в 09.15. Порядка 200 пассажиров полностью осмотрены. Буквально с первого числа по поручению представителя штаба подобный осмотр и наблюдение проводятся по отношению ко всем лицам, которые прибывают из других стран", - сказала главный санврач Алматы.

В город Алматы прибывает до 50 рейсов, с начала текущего месяца было охвачено 85 международных рейсов. В этой связи ведется усиленный контроль по всем международным рейсам . Каждый пассажир осматривается обученными стюардами и стюардессами, которые с помощью современных бесконтактных тепловизоров измеряют температуру пассажиров. Далее собираются анамнезы о фактах нахождения в зоне риска, контакты. Все прибывающие находятся под наблюдением. 80 эпидемиологов полностью подготовлены и круглосуточно работают в аэропорту для обеспечения осмотра указанных лиц.

В ходе проверок было выявлено 4 пассажира с катаральными явлениями. Они направлены в инфекционный стационар. Коронавирус не подтвержден, у всех выявлена ОРВИ", - уточнила Молдагасимова.

Вместе с этим проводится работа по проверке состояния граждан КНР, работающих в городе Алматы. Проводятся рейды на всех предприятиях, в том числе общежития, гостиницы, рестораны, кафе и др. Кроме того, проводится списочный учет предпринимателей, деятельность которых связана с КНР.

В целях недопущения удорожания стоимости лекарств и медицинских средств, проведена разъяснительная работа с руководителями аптек, где допускали рост цен на маски. Подписан меморандум по сдерживанию роста цен на лекарственные средства, в том числе на изделия медицинского назначения.

Этот меморандум предусматривает сдерживание роста цен на реализуемые препараты, в том числе на противовирусные лекарства и на маски. Я думаю, это даст свои положительные результаты", - пояснила руководитель департамента, напомнив, что в случае ценового сговора властями города будут приняты все меры по привлечению к ответственности , в том числе уголовной, лишению лицензий.

Также, по словам Молдагасимовой, на совещании было рекомендовано выдавать маски не более 15-20 штук на руки и обозначить среднюю цену одной маски. На сегодняшний день средняя цена медицинских масок составляет 20-30 тенге. Она отметила, что департамент не может обозначать ценовой предел, так как все аптеки являются субъектами частного рынка, но в ходе совещания все участники поддержали вышеуказанные рекомендации. При выявлении случаев завышенной цены на медицинские маски или их отсутствия в аптеках Алматы, жителям рекомендуется обращаться по следующим номерам: 382-35-36, 382-33-50.

Тем временем в Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, на сегодняшний день достигло 20 438 человек, 425 пациентов скончались, пишет РИА "Новости".

Днем ранее официально говорилось о 17 205 заболевших и 361 умершем.

Еще 2788 человек находятся в тяжелом состоянии, 632 пациентов выписали из больниц. За последние сутки выявлены 3235 новых случаев, при этом отдельно в Гонконге, Макао и на Тайване за сутки новых заболевших не зафиксировано.

Кроме того, еще у 23 214 пациентов в КНР подозревают новый тип коронавируса. Почти 171,3 тыс. человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

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