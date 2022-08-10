Казахстан будет сотрудничать с Турцией в области военной разведки

НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Правительство РК утвердило постановление от 5 августа 2022 года "Об утверждении Протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Протокол был совершен в Анкаре 10 мая 2022 года. Его целью является определение обязательств, условий и порядка обмена разведывательной военной информацией.

Протокол предусматривает сотрудничество в следующих сферах:

взаимный обмен разведывательной военной информацией и экспертными оценками по актуальным темам;

мониторинг развития военно-политической обстановки в регионе (государстве), представляющем угрозу безопасности государств сторон;

взаимный обмен информацией в отношении международных террористических и других организаций, представляющих угрозу безопасности государств сторон.

Согласно документу, обмен разведывательной военной информацией будет осуществляться во время встреч военного персонала и по дипломатическим каналам. Встречи военного персонала уполномоченных органов проводятся ежегодно на ротационной основе. В состав делегации будут входить до четырех человек, если не требуются дополнительные лица.

При этом в передаче разведывательной военной информации может быть отказано в случаях угрозы национальному суверенитету и безопасности государства одной из сторон или противоречия ее национальным/международным интересам.

Также в документе указывается, что полученная информация не может быть передана третьей стороне без письменного согласия стороны, предоставившей информацию. Документы, подлежащие обмену, не должны иметь какой-либо подписи или знака, указывающего на сторону, предоставившую информацию, если заранее не договорятся об исключениях.