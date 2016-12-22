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Казахстан готов к тесному взаимодействию с Ираном - Назарбаев22.12.2016
Государство  15:59

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщила пресс-служба Акорды.

Как проинформировали в пресс-службе, в ходе переговоров в узком кругу были обсуждены вопросы взаимодействия в инвестиционной, торгово-экономической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах, передает Kazakhstan Today.

Глава государства обратил внимание, что неоднократные встречи на высоком уровне свидетельствуют о дружественных отношениях между Казахстаном и Ираном. "Считаю, что снятие экономических санкций с Ирана является результатом ваших усилий", сказал Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул, что Иран одним из первых государств в мире признал независимость нашей республики. "С момента обретения Казахстаном независимости дружественная политика по отношению к Ирану остается неизменной. Сейчас наступило время для выхода нашего сотрудничества на стратегический уровень, и Казахстан готов к тесному взаимодействию", - отметил он.

В свою очередь, Рухани поздравил главу государства с 25-летним юбилеем независимости страны, отметив, что Иран уделяет большое внимание развитию партнерских отношений с Казахстаном.

"Наша политика всегда была направлена на укрепление добрососедских отношений со всеми близлежащими странами. Ваш визит в Иран в апреле текущего года имел большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений", - сказал президент Ирана.

Лидеры двух государств выразили надежду, что нынешний визит придаст новый импульс казахстанско-иранскому сотрудничеству.
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