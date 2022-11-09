Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии

Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручений главы государства об обеспечении жильем представителей работающей молодежи Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят комплексный план мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

В ближайшие три года в Астане, Алматы и Шымкенте будет построено 12 тысяч квартир, которые будут сдаваться в аренду молодежи.

Согласно национальному проекту "Сильные регионы - драйвер развития страны" до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам.

Таким образом, в рамках государственной программы "Нұрлы жер" с 2019 года для представителей работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных квартир в трех мегаполисах страны.

Также на сегодняшний день запущены такие жилищные программы, как "Елорда жастары" в Астане, "Алматы жастары" в Алматы, "Қарағанды жастары" в Карагандинской области, "Әулие ата жастары" в Жамбылской области,"Орал жастары" в Западно-Казахстанской области, "Қостанай жастары" в Костанайской области, "Алатау жастары" в Алматинской области, "Атырау жастары" в Атырауской области. Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа"Ертіс жастары", в Абайской области - "Абай жастары", в Актюбинской области - "Ақтөбе жастары".

Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10% сроком до 25 лет.