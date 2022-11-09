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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии. В этой связи страна уделит особое внимание увеличению производства и экспорта "зеленого" водорода. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), проходящем в Египте.
У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров "зеленой" энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к "зеленым" технологиям", - подчеркнул премьер-министр.
Он обратил внимание на важность технологической модернизации, необходимость внедрения обмена знаниями и передачи "чистых" технологий, в том числе в рамках Парижского соглашения по климату.
Наша страна поставила перед собой амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, сегодня в Казахстане доля "зеленой" энергии в общей выработке составляет порядка 3%. При этом планируется нарастить ее производство до 15% - на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15%.
Кроме того, правительство РК принимает меры по стимулированию "зеленых" инвестиций и готово предложить международный финансовый центр "Астана" в качестве уникального регионального инвестиционного центра "зеленых" финансов.
Мы также прилагаем значительные усилия в рамках нового Экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В заключение премьер-министр отметил беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.
В связи с этим нам нужны смелые решения и справедливые модели развития, которые были бы устойчивыми и равноправными. Казахстан готов сотрудничать со всеми международными партнерами по широкому спектру вопросов климатической повестки", - заключил Алихан Смаилов.
В работе климатического саммита принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступают с "национальными обращениями", в которых представляют видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата, сообщила пресс-служба премьер-министра.