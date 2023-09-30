Казахстан готов внести вклад в смягчение глобального энергокризиса - Токаев  

Рассказать друзьям

Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергокризиса. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого форума Berlin Global Dialogue, - Казахстан готов расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергокризиса. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого форума Berlin Global Dialogue, сообщает пресс-служба Акорды.





Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70% экспорта нашей нефти идет в Европейский союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса", - сообщил Токаев.





На сессии "Диалог лидеров" глава нашего государства представил свое видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах.









После десятилетий глобализации и интеграции мир находится на переломном этапе. Конфликты, геополитическая напряженность, дезорганизация рынков и торговые споры подрывают глобальную политическую и экономическую стабильность", - заявил Токаев.





По его мнению, нужны новые универсальные ценности, которые позволят решать насущные глобальные экономические проблемы. В противном случае человечеству грозит беспрецедентная по своим масштабам фрагментация глобальной торговли, которая может привести к падению мирового ВВП на 7%.





Значительная часть выступления была посвящена роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей.





Лидер Казахстана проинформировал участников форума о новых горизонтах развития национальной экономики.





В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 процентов. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики. Обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение, Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса", - сказал Токаев.





Президент призвал участников форума обратить внимание на перспективы, которые может дать экономическое партнерство с Казахстаном. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор, открывает новые возможности для торговли и инвестиций в регионе, вдвое сокращая время транзита товаров, которые ныне транспортируются по имеющимся морским путям.





В выступлении также было отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла стратегию углеродной нейтральности к 2060 году. В данной сфере реализуются и крупные международные проекты.





Германо-шведская компания Svevind инвестирует 50 млрд долларов в свою деятельность в Казахстане, направленную на производство 2 млн тонн "зеленого" водорода в год. Кроме того, широкие инвестиционные возможности открываются для предприятий, готовых перерабатывать сырье и руду на месте и затем экспортировать их в страны ЕС. Дешевая энергия, государственная поддержка и конкурентоспособная стоимость рабочей силы делают это предложение весьма привлекательным", - заметил Токаев.





В целом, как убежден президент, Казахстан превратился в действительно глобального и надежного торгово-экономического партнера.





В завершение своего выступления глава государства отметил важность объединения усилий в деле построения процветающего и инклюзивного будущего для всех.





По моей инициативе в июне текущего года мы провели первый Международный форум "Астана" - это уникальная и инклюзивная платформа, созданная для продвижения глобального сотрудничества и диалога в условиях геополитической поляризации. Искренне надеюсь, что Berlin Global Dialogue и Международный форум "Астана", являющиеся ценными площадками для международного диалога в Европе и Евразии, смогут активизировать свои усилия, направленные на решение глобальных проблем", - сказал в заключение своей речи Касым-Жомарт Токаев.





Также глава государства на полях форума Berlin Global Dialogue провел переговоры с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе. Глава нашего государства пригласил лидера Шри-Ланки принять участие в намеченном на 2024 год Международном форуме "Астана".





Акорда





Токаев обратил внимание на важность облегчения условий визового режима и установления прямого регулярного авиасообщения между странами.





Кроме того, президент РК встретился с председателем правления компании HMS Bergbau AG Деннисом Швиндтом.





Акорда





Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития сотрудничества является добыча и переработка редкоземельных металлов, указав на растущую потребность в литие со стороны экономик развитых стран мира.





В свою очередь руководитель HMS Bergbau AG представил проект по строительству горно-обогатительного комбината по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области. По его словам, общая сумма планируемых инвестиций составит 500 млн долларов.





Помимо этого, президент провел беседу с председателем правления компании HHLA Ангелой Титцрат. Были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией в транспортно-логистической сфере.





Акорда





Ведущая европейская логистическая компания HHLA планирует открыть филиал в Казахстане.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии.





В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море.





На встрече с вице-президентом компании STADA Group Кристосом Галлисом были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики.





Акорда





Президент акцентировал внимание на том, что в Казахстане ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера.





По мнению главы государства, перед STADA открываются широкие возможности для объединения усилий с национальным холдингом QazBioPharm в области исследований и производства.





Токаев пригласил немецкую компанию к проведению совместных исследований и разработок, организации производства, обмену опытом и повышению квалификации специалистов.





В свою очередь Кристос Галлис выразил заинтересованность в углублении сотрудничества и подчеркнул готовность компании изучить возможности инвестирования в медицинские проекты и программы в Казахстане.





Также президент РК принял члена правления агентства Euler Hermes Эдну Шёне. В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления и углубления экономического сотрудничества, включая разработку совместных проектов, обмен опытом и организацию обучающих программ в области финансового страхования.





Акорда





Глава государства подчеркнул, что Euler Hermes выступает ценным партнером для Казахстана. Компания является мировым лидером в области кредитного страхования и входит в группу Allianz Group, крупнейшего в мире поставщика комплексных финансовых решений.





Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о подписании соглашения о финансовом сотрудничестве между Банком развития Казахстана и банком Helaba по финансированию строительства химического завода по производству цианида натрия компанией AltynAlmas Reagents на сумму до 100 млн евро.