Казахстан и Франция разработают план по сохранению озера Балхаш

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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". На нем информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации представил дорожную карту по разработке документа. Об этом - В Алматы стартовал двухдневный семинар на тему "Разработка мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш". На нем информационно-аналитический центр водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации представил дорожную карту по разработке документа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.





Кроме того, разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с КНР мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.





Исследование бассейна озера Балхаш будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами. На сегодня французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют полевой выезд для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.





Долгое время вопросы, связанные с озером Балхаш, решались точечно, без единой стратегии. Для перехода к системной и согласованной работе мы начинаем разработку мастер-плана по сохранению и защите озера Балхаш. Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества. Для разработки мастер-плана необходимо провести изучение и анализ по всем ключевым направлениям - от водных и экологических вопросов до энергетики, сельского хозяйства и социально-экономического развития в Иле-Балхашском регионе. Для этого и была подготовлена представленная сегодня дорожная карта", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.



