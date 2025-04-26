25.04.2025, 09:02 36296
В озере Балхаш увеличился уровень воды
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За год уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см - с 341,52 м по Балтийской системе до 341,64 м. Объем воды увеличился на 2 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
С начала 2025 года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 3,8 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 2,9 млрд кубометров.
Это оказывает положительное влияние на экологическую обстановку региона и дельты реки Или. Наполнение Капшагайского водохранилища позволит успешно провести поливной период в Акдалинском и Шенгельдинском массивах орошения", - отметили в ведомстве.
Объем воды в озере Балхаш зависит от трансграничной реки Или. Сток реки регулируется Капшагайским водохранилищем. Всего в этом году из водохранилища в Балхаш планируется направить 12 млрд кубометров воды.
Министерство ведет комплексную работу по обеспечению озера Балхаш необходимыми объемами воды. На следующей неделе мы обсудим с экспертами из Франции разработку мастер-плана по сохранению Балхаша, который будет рассчитан до 2040 года. Напомню, что в прошлом году мы достигли договоренности о проведении совместного исследования бассейна озера", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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26.04.2025, 11:46 4171
Развитие Алматы: акимат разработал план по реализации поручений Токаева
Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента
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Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы разработал план по реализации поручений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по качественному развитию мегаполиса, сообщил пресс-секретарь - советник президента Руслан Желдибай.
В рамках рабочей поездки президента в Алматы 28-29 марта 2025 года акиму города Ерболату Досаеву были даны поручения по качественному развитию Алматы. Акимат города разработал план конкретных мероприятий по их реализации. Отчет о ходе выполнения поручений для главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует администрация президента", - написал Руслан Желдибай в своем телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что о конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы.
Ранее сообщалось, что аким Алматы будет раз в две недели докладывать президенту о выполнении его поручений.
25.04.2025, 19:27 48401
Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры
Фото: primeminister.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.
В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.
Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.
Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.
В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.
Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.
Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.
Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.
Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.
Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.
По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.
25.04.2025, 18:59 51586
До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов
Фото: primeminister.kz
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Семей. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание в Семее по социально-экономическому развитию Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает пресс-служба премьер-министра.
На совещании подробно рассмотрены новые подходы к реализации региональной политики. Отмечено, что приоритетное финансирование социальной и другой инфраструктуры со стороны центра будет направлено в отстающие регионы для сокращения разрыва с более развитыми областями. Также финансирование по линии программы "Ауыл аманаты" для развития бизнеса будет предоставляться регионам под конкретные проекты, участвующие в цепочке добавленной стоимости и обладающие необходимым сырьевым потенциалом и рынками сбыта.
До 2028 года в трех регионах планируется реализовать 102 инвестпроекта на 6,5 трлн тенге в сферах АПК, ГМК, туризма и переработки. Подчеркнута необходимость развития обрабатывающих производств, кластеров МСБ и туристических зон: Катон-Карагай, Баянаул, Зайсан, Алаколь, Шульбинское водохранилище.
В реализации важно задействовать транспортно-логистический потенциал регионов с учетом трансграничных потоков с выходом на рынки России и Китая.
Особое внимание необходимо обратить на поддержку сел и моногородов. В рамках проекта "Ауыл аманаты" партия Amanat и акиматы завершили скрининг сел с определением их специализации. Вице-премьер поручил начать формирование сельхозкооперативов и создание малых промышленных зон в селах согласно анализам скрининга.
25.04.2025, 15:26 61676
Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО
Фото: Акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Секисовка Глубоковского района ВКО в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылась новая врачебная амбулатория, сообщает акимат региона.
Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях. Кроме того, будет налажена работа по укреплению здоровья сельского населения, проведению своевременных профилактических и оздоровительных мероприятий, скрининговых обследований.
Прежняя амбулатория располагалась в обычном здании. Это было неудобно как для жителей, так и для врачей. Сейчас в нашем селе растет новое поколение, и, если будут квалифицированные специалисты, которые будут следить за их здоровьем, то наше будущее будет светлым", - говорит жительница села Елена Блинова.
В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 36 медицинских объектов: 7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.
Району было бы трудно самостоятельно реализовать такое строительство. Поэтому был разработан Национальный проект. В его рамках в Глубоковском районе за два года будет построено 6 объектов. Открывшаяся сегодня амбулатория - уже третье медицинское учреждение. Такие новые социальные объекты - большая радость для сельских жителей", - сказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.
В будущем во многих селах будут открыты новые медицинские учреждения, подчеркнули в акимате.
25.04.2025, 15:03 63531
Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".
Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".
Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении Акорды.
Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.
Второй блок поправок устанавливает запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане демонтированы свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор.
Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Законом ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.
Ранее президент назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
25.04.2025, 14:09 65286
В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится
Фото: AlmatyJoly
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Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали беспокойство алматинцев по поводу сокращения парковочных мест в городе из-за стартовавшего строительства BRT.
По данным Telegram-паблика AlmatyJoly, строительство линии BRT стартует на улице Желтоксан. Она соединит существующий участок на Тимирязева и строящийся - на проспекте Райымбек батыра.
Полосы BRT организуют по краям проезжей части без сноса зданий и расширения дороги. Остановки обустроят с учетом нужд маломобильных граждан. С 26 апреля начнут переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов. Об изменениях будут сообщать заранее. Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты", - отмечает источник.
В свою очередь сайт kolesa.kz сообщил, что все парковки у обочины на Желтоксан уберут, хотя в проекте реконструкции улицы они присутствовали.
Городские власти заверяют: BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север-юг и восток-запад, скорость автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.
Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее.
По его словам, международный опыт показывает: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысят привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса.
Однако сокращение количества парковочных мест закономерно вызвало беспокойство автомобилистов и бизнесменов. Они сетуют на то, что отсутствие парковок затруднит перемещение по городу и плохо повлияет на бизнес.
Я считаю, что пробок еще больше будет. Учитывая, как это случилось с Тимирязева. Это очень удобно пассажирам общественного транспорта, но совсем неудобно для водителей автомобилей", - цитирует Tengrinews одного из жителей города.
Я думаю, что сравнивать улицу Тимирязева и проспект Райымбека не совсем корректно. На этой улице в основном ездит только молодежь - студенты и школьники. Нам удобно, мы не жалуемся. Но каково будет алматинцам, которые ездят по Райымбека, я не знаю. Зная, какой там трафик, пробок, думаю, не избежать", - считает другой алматинец.
Ранее президент Токаев во время визита в ситуационный центр города Алматы заявил, что транспортная проблема в Алматы видна невооруженным взглядом, и поддержал дальнейшее строительство линий LRT, BRT и метро.
25.04.2025, 12:48 72046
Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА
Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном
Фото: Акорда
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, сообщает Акорда.
По информации Акорды, футболом в Казахстане занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.
В ходе встречи с президентом УЕФА Токаев подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, а также поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.
Александер Чеферин в свою очередь выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.
Напомним, ранее Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета.
25.04.2025, 12:45 72806
Генпрокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы
В Жамбылскую область направлена группа для проверки
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета", - заявили в ведомстве.
Ранее сотрудница ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алия Кожабекова опубликовала в Сети видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
В данном комитете удаление сведений из базы данных ЕРДР стало обыденным явлением, и в результате виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки", - утверждает женщина.
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