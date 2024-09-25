Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками

Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Министерством водного хозяйства КНР по борьбе с наводнениями и паводками, сообщает пресс-служба ведомства.





Также министерство договорилось с Российской Федерацией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.





Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем министерство планирует построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров, а также реконструировать 37 водохранилищ общим объемом 3,7 млрд кубометров и порядка 14,5 тысячи км ирригационных каналов. В этом году началось строительство двух водохранилищ в Туркестанской области и реконструкция трех водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Также филиалами "Казводхоза" начаты ремонтные работы на 34 гидротехнических сооружениях, через которые прошел активный паводок. Кроме того, проведена механизированная очистка 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщил на заседании правительства министр Нуржан Нуржигитов.





Он отметил, что паводковая ситуация привела не только к негативным последствиям, но и позволила водохранилищам собрать более 12 млрд кубометров воды, используемой для нужд отраслей экономики.





К примеру, собранная паводковая вода в Астанинском водохранилище, наполняемом через Канал имени К. Сатпаева, позволила сэкономить более 2 млрд тенге.





Паводки также позволили улучшить экологическую ситуацию, направив воду туда, куда она давно не проступала. Например, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области было направлено 80 млн кубометров паводковых вод. Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды. Впервые в истории через реку Сарысу вода была прибыла в озерные системы Кызылординской области", - сообщили в министерстве.





В озеро Балхаш с начала года направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море - 7,4 млрд кубометров.





На начало сентября 2024 года из водохранилищ в сельском хозяйстве использовано 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности - 3,7 млрд кубометров", - доложили в пресс-службе ведомства.





Напомним, сегодня в правительстве обсуждают подготовку к паводковому периоду. С докладами выступили глава МЧС Чингис Аринов, который раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам, и заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, рассказавший о выплате компенсаций и строительстве домов пострадавшим от стихии.



