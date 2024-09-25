В Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков

Фото: МЧС

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года обеспечить внедрение информационной системы "Прогноз и моделирование паводков" с проведением обучения специалистов в министерствах и акиматах.





Министерствам чрезвычайных ситуаций и экологии до 20 января 2025 года обеспечить наполнение необходимыми данными этой системы", - поручил премьер.





Кроме того, он поручил Министерству водных ресурсов совместно с акимами областей завершить в установленные сроки ремонт и строительство гидротехнических сооружений. Акиматам регионов и заинтересованным госорганам обеспечить полное завершение восстановления инженерной и транспортной инфраструктуры, социальных объектов.





МЧС поручено обеспечить координацию центральных и местных исполнительных органов по предупреждению паводковой ситуации следующего года, акимам регионов - обеспечить заблаговременное и качественное исполнение плана противопаводковых мероприятий.





В первую очередь до конца осени текущего года надо провести обвалование населенных пунктов, очистку труб и арыков, проверку состояния гидротехнических сооружений и подготовку водоотводных каналов", - отметил Бектенов.





Напомним, в текущем году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Впервые в Казахстане было эвакуировано свыше 120 тысяч людей из более 60 населенных пунктов. Тысячи людей потеряли свое имущество, бизнес, остались без источника дохода. Был нанесен ущерб аграрному сектору.





Как сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, всего в результате паводков пострадали 224 населенных пункта, 17 603 жилых дома.