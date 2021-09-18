Казахстан и Россия подписали договор о создании на Байконуре ракетно-космического комплекса для пусков "Союза-5"

БАЙКОНЫР. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстан и Россия подписали договор о создании на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя "Союз-5", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Договор подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и ТОО "Basis construction" (Республика Казахстан), сообщил в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром "Прогресс".

Начало летных испытаний запланировано на конец 2023 года.





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