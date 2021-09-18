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Казахстан и Россия подписали договор о создании на Байконуре ракетно-космического комплекса для пусков "Союза-5"

17.09.2021, 10:06 5104
БАЙКОНЫР. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстан и Россия подписали договор о создании на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя "Союз-5", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Договор подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и ТОО "Basis construction" (Республика Казахстан), сообщил в Twitter гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
 
Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты "Зенит" с целью их модернизации в рамках проекта "Байтерек" для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром "Прогресс". 
 
Начало летных испытаний запланировано на конец 2023 года.

 

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