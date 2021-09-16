С Байконура осуществлен запуск ракеты "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb

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БАКОНЫР. 15 СЕНТЯБРЯ - 14 сентября 2021 года, в 21.07.19 по московскому времени совместный расчет дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Байконур выполнил пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 36, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спустя 563,9 секунды орбитальный блок был выведен на суборбитальную траекторию, сообщили в корпорации "Роскосмос".

Согласно телеметрической информации, полученной в Центральном информационном пункте, контакт подъема, полет ракеты, разделение ступеней и орбитального блока полностью прошли в штатном режиме. После чего разгонный блок "Фрегат" продолжил выведение 34 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с заданной циклограммой будут поочередно отделяться от российского "разгонника", который разработан в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос").

Двигатели ракеты-носителя также отработали в штатном режиме, в том числе двигатели семейства РД-107/108 первой и второй ступени, разработанные в Научно-производственном объединении "Энергомаш" имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), и двигатель РД-0124 третьей ступени, созданный в Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО "Энергомаш" Госкорпорации "Роскосмос").

С этим пуском низкоорбитальная группировка OneWeb увеличится еще на 34 спутника и достигнет 322. Этот старт стал десятым в рамках программы OneWeb, вторым с Байконура в 2021 году и четвертым с этого космодрома в целом.

Ракета-носитель "Союз-2" разработана на базе ракеты "Союз-У". Головным разработчиком является Ракетно-космический центр "Прогресс" (город Самара, входит в Роскосмос). На ракетах-носителях семейства "Союз-2" применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что повышает технические и эксплуатационные характеристики.

Конструктивно "Союз-2", как и все ракеты семейства "Союз", выполнена по схеме продольно-поперечного деления ракетных ступеней. В сочетании с разгонным блоком "Фрегат" она предназначена для запусков космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также отлетные траектории.





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