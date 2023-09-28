Казахстан изучит израильские технологии управления водными ресурсами

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты "Израиль - Казахстан" Михаэль Роэ, - Перспективы применения в Казахстане израильского опыта по развитию агропромышленного комплекса и управлению водными ресурсами обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и председатель торгово-промышленной палаты "Израиль - Казахстан" Михаэль Роэ, сообщает пресс-служба главы правительства РК.





В ходе встречи подробно обсуждены вопросы повышения эффективности ирригации, водосбережения, внедрения современных технологий капельного орошения, развития агронауки, а также применения новых подходов в животноводстве, производстве молока и птицеводстве.





Мы открыты к изучению израильских технологий и готовы привлекать их для придания импульса развитию АПК. Вопросы ирригации и водосбережения также являются очень актуальными. Мы хотим повысить эффективность вкладываемых государством средств и нацелены на достижение конкретных результатов", - сказал Алихан Смаилов.





При этом он добавил, что здесь важно учитывать весь производственный цикл, чтобы вносить необходимые коррективы на каждом уровне.





В свою очередь Михаэль Роэ отметил, что Казахстан имеет потенциал полностью покрывать потребности внутреннего рынка и с помощью комплексного подхода к развитию АПК может вносить чрезвычайно большой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.





Он предложил оказать комплексное содействие в применении израильских агротехнологий и методов управления водными ресурсами в рамках реализации послания главы государства в области сельского хозяйства.





По итогам встречи достигнута договоренность организовать в самое ближайшее время обмен опытом и совместную работу по всем озвученным вопросам.



