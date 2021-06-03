Казахстан может сыграть важную роль в обеспечении безопасности в регионе - Си Цзиньпин

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководители двух стран высказали мнение, что регулярный доверительный диалог на высшем уровне является залогом поступательного укрепления долгосрочного всестороннего стратегического партнерства. Стороны положительно оценили ход реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в КНР в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба Акорды.

Отметив приближение важной юбилейной даты - 30-летия дипломатических отношений, Касым-Жомарт Токаев приветствовал прогресс в двустороннем взаимодействии, которое развивается по восходящей линии. Текущее состояние сотрудничества было охарактеризовано как образцовое и обладающее большим запасом прочности перед лицом любых испытаний.

Китай - наш вечный сосед и всепогодный друг, с которым мы имеем общую границу мира и всестороннего сотрудничества", - заявил глава государства.

Он добавил, что наглядным примером нерушимой дружбы является взаимная поддержка в сложный период распространения пандемии COVID-19.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил китайскую сторону за доставленную на днях в Казахстан первую партию вакцины "CoronaVac", которая внесет весомую лепту в проводимую в нашей стране общенациональную прививочную кампанию.

Си Цзиньпин согласился с оценками своего казахстанского коллеги относительно состояния двустороннего стратегического партнерства и оказанной обоюдной помощи в это сложное время.

Формат сотрудничества между нашими странами носит уникальный характер и не имеет прецедентов во взаимоотношениях Китая с соседними странами", - подчеркнул китайский лидер.

Председатель КНР отметил особую роль Казахстана в реализации его исторической инициативы "Пояса и Пути", которая убедительно доказала свою востребованность на фоне беспрецедентного разрыва глобальных цепочек поставок вследствие коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой Казахстана на дальнейшую диверсификацию проходящих через нашу территорию транзитно-транспортных маршрутов. Он также высказался в пользу скорейшего восстановления нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также регулярного авиасообщения. Этот шаг стал бы мощным положительным сигналом деловым кругам и широкой общественности двух стран.

Глава государства призвал искать инновационные решения в плане совместного продвижения по другим векторам "Пояса и Пути", в том числе в сферах финансов, цифровизации и зеленых технологий.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин договорились поручить правительствам двух стран приступить к предметной проработке высказанных инициатив.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня. Были отмечены большие резервы взаимодействия в рамках таких многосторонних площадок, как ООН, ШОС и формат "Центральная Азия - Китай". Оба лидера подчеркнули особую востребованность в условиях новой эпохи концепций мультилатерализма и построения "сообщества единой судьбы человечества". Президент Казахстана выразил признательность китайской стороне за неизменную поддержку СВМДА.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии в Сиане, выразив готовность содействовать развитию данного формата международного взаимодействия, и предложил провести очередную в Казахстане в 2022 году.

Си Цзиньпин считает, что Казахстан как крупное государство в Центральной Азии может сыграть очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, особенно после вывода американских войск из Афганистана.

В завершение беседы, прошедшей в атмосфере взаимного доверия и полной поддержки, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин договорились продолжать тесные контакты на различных уровнях, достойно провести заседание глав правительств ШОС в столице Казахстана по случаю 20-летия Организации. Достигнута договоренность о согласовании по дипломатическим каналам сроков проведения ответного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну.

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