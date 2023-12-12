Казахстан намерен снизить зависимость в водообеспечении от сопредельных стран

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсуждены на заседании Водного совета Казахстана под председательством - Вопросы модернизации водохозяйственной инфраструктуры и улучшения системы управления водными ресурсами обсуждены на заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.





Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 кубокилометра воды, 54% из которой формируется на территории республики, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. Годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 кубокилометров воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% - на нужды промышленности.





В целом по итогам инвентаризации в республике насчитывается 17 736 рек и временных водотоков, 4024 озера, 4540 месторождений подземных вод, 13 175 водохозяйственных сооружений.





Для обеспечения водной безопасности страны и решения проблемы ее нехватки разработан проект комплексного плана по развитию водного хозяйства на 2024-2030 годы. Он предусматривает ряд безотлагательных мер по строительству и реконструкции водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов.





Реализация комплексного плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 кубического километра, а площади орошаемых земель - до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тысяч человек.





В 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 кубического километра на территории 9 областей. Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тысяч га, снизить угрозу затопления для 70 сельских населенных пунктов с численностью 137 тысяч человек и в среднем на 25% снизить зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран.





Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории 9 областей с объемом 1,9 кубокилометра. Это улучшит водообеспеченность орошаемых земель на 74 тысячи га, снизит угрозу затопления для 64 населенных пунктов с численностью 70 тысяч человек.





Наряду с этим будет проводиться масштабная реконструкция ирригационных систем, цифровизация оросительных каналов, модернизация стратегического канала имени Сатпаева и др.





Для стимулирования сельхозпроизводителей к применению водосберегающих технологий планируется увеличить долю субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дождевального орошения с 50 до 80%. Это позволит к 2026 году увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в южных регионах до 42% (613,6 тысячи га) и сэкономить до 1,5 кубокилометра воды.





Премьер-министр указал, что к реализации запланированных мер необходимо активно привлекать отечественные компании, в том числе производителей стройматериалов, и продолжить развитие технологий космического мониторинга в части определения водопотребления.





Еще одним важным направлением является эффективное водопользование в сельском хозяйстве.





Мы должны ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тысячах га орошаемых площадей. Сейчас внедрение осуществляется на 40-50 тысячах га в год. При этом в южных регионах, где наблюдается наибольшая нехватка воды, объем внедрения наименьший. Нужно до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий", - сказал Алихан Смаилов.





Вместе с тем он подчеркнул, что множество задач остаются нерешенными. Это касается вопросов создания Национальной гидрогеологической службы, реформирования РГП "Казводхоз", создания института по проблемам Каспийского моря, а также вопросов передачи функций: по утверждению тарифов на полив воды, по гидромелиорации земель и мониторингу подземных вод, по оцифровке водной отрасли в целом. В этой связи глава правительства поручил ускорить работу в данных направлениях.