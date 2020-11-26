Казахстан направил в Кыргызстан аппараты ИВЛ в качестве гуманитарной помощи

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан отправил в Кыргызстан 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких в качестве гуманитарной помощи, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева и постановления правительства РК №763, в Кыргызскую Республику большегрузным автотранспортом направлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких "Кокчетав-4П" и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях", - сообщает пресс-служба МИИР РК.

По информации ведомства, стоимость аппаратов ИВЛ "Кокчетав-4П" завода АО "Тыныс" составляет 328 млн тенге, медицинских масок производства ТОО "Dolce pharm" и ТОО "Mega pharm" - 61 млн тенге.

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