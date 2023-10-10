09.10.2023, 12:31 55661
Казахстан направит гуманитарную помощь и спасателей в Афганистан
Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи
Фото: кадр из видео
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время.
Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.
Кроме того, Казахстан окажет поддержку Афганистану в целях ликвидации последствий разрушительных землетрясений, произошедших в провинции Герат 7 октября текущего года.
Напомним, в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.
В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов.
По словам представителя Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.
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10.10.2023, 18:10 521
В Минэнерго рассказали, будут ли работать иностранцы на АЭС в Казахстане
Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идет подготовка кадров, заявил Жандос Нурмаганбетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в ходе брифинга рассказал будут ли работать иностранцы на атомной электростанции в Казахстане.
Касательно того, что, когда АЭС будет построена, что там будут иностранцы - безусловно, потому что опыт ведения реакторов есть в считанных странах. Понятное дело, что на первом этапе, в любом случае, вендер будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию. После того как казахстанский персонал сможет это все освоить и сможет набраться компетенций (...) тогда ощутимо большая часть сотрудников на данных объектах будет из казахстанских специалистов" - сообщил он.
Жандос Нурмаганбетов также напомнил, что Казахстан является урановой державой.
Мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем. У нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые в общем-то работают, что Алматы, что Курчатове, где задействовано много людей, которые работают в атомной сфере, то есть занимаются и вопросами обогащения. К слову сказать, есть токамак, - это следующий этап в атомной энергетике. Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идет подготовка кадров", - добавил он.
Напомним, в Казахстане наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым. Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК, к 2029 году в стране ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 гигаватт.
Начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
10.10.2023, 15:39 8131
Президент отметил необходимость тесного сотрудничества с Россией для развития Байконура Дополнено
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита в Кызылординскую область президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ознакомили с ситуацией в городе Байконуре, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта необходимо тесно взаимодействовать с российской стороной.
Президенту также доложили о ходе строительства автодороги Кызылорда - Жезказган. На сегодняшний день из 216 километров трассы, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 километра.
Главе государства доложили, что участок международной трассы Западная Европа - Западный Китай от города Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в первую категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Взять данный вопрос на контроль поручено заместителю премьер-министра Роману Скляру.
Дополнено 10.10.2023, 16.45
Президенту был представлен проект новой теплоэлектроцентрали города Кызылорды. Глава государства поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.
В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в областном центре. Мощность новой ТЭЦ, возводимой за счет иностранных инвестиций, составит 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта - 215 млрд тенге", - рассказали в Акорде.
По словам акима области, теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года. Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток поставлять в другие регионы.
Отмечается, что действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 километра.
Ранее Токаев ознакомился с ходом строительства терминала в аэропорту Кызылорды.
10.10.2023, 15:26 9751
Нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге выявил госаудит с начала года
Устранены нарушения на 158 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев доложил об исполнении государственных финансов по итогам 9 месяцев текущего года на заседании правительства во вторник.
По словам главы Минфина, за 9 месяцев текущего года проведено 1709 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено более 1,2 трлн тенге бюджетных средств. По итогам проверок установлены финансовые нарушения на сумму порядка 194 млрд тенге, из которых объектами госаудита устранены нарушения на 158 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.
В целом за отчетный период в государственный бюджет поступило более 13,8 трлн тенге доходов и план исполнен на 97,0%. В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 трлн тенге.
Доходы местных бюджетов исполнены на 116,8 % и составили 4,7 трлн тенге. План перевыполнен на 669 млрд тенге, из них по налогам - на 622 млрд тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского - на 99,6%, местных бюджетов - на 99,5%.
Напомним, нарушения на 1,5 млрд тенге в освоении бюджетных средств выявила Высшая аудиторская палата в результате госаудита АО "НК "Kazakh Tourism".
10.10.2023, 13:15 17831
Добровольно вернувшим Казахстану незаконно приобретенные активы предоставляются гарантии
В ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лицам, добровольно возвращающим государству незаконно приобретенные активы, предоставляются четкие гарантии, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Отмечается, что условия добровольного возврата, а также действия по принудительному возврату, включая формирование реестра и так далее, подлежат рассмотрению комиссией по возврату государству незаконно приобретенных активов.
Также в ближайшее время на рассмотрение комиссии будут вынесены предложения по добровольному возврату активов, а также предложения по принудительному возврату в отношении иных лиц через реестр с дальнейшей реализацией комплекса обеспечительных и исковых мер, предусмотренных законом.
Кроме того, комиссия проинформирована о том, что, поскольку все нормы закона вступили в силу, лица, желающие на добровольной основе вернуть государству незаконно приобретенные, в том числе выведенные активы, имеют право направить соответствующее ходатайство в адрес комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.
Напомним, комиссия создана по поручению главы государства и во исполнение закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. В ее состав вошли члены правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты парламента и общественные деятели.
Одна из основных задач комиссии - реализовать системные меры, выработать способы и механизмы возврата незаконно выведенного капитала в республику. При этом все решения будут приниматься коллегиально, прозрачно и беспристрастно с учетом социальных, экономических и политических интересов государства.
Рабочим органом комиссии является комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК, приступивший к работе в соответствии с законом.
10.10.2023, 12:35 18236
Токаев ознакомится с ходом строительства терминала аэропорта Кызылорды
Фото: telegram/Аqorda
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства прибыл с рабочим визитом в Кызылординскую область. Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом строительства нового терминала аэропорта Кызылорды, сообщает пресс-служба главы государства.
Также президент Казахстана посетит ряд объектов.
Кроме того, планируется, что в ходе визита глава государства посетит село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района и встретится с сельскими тружениками.
Дополнено 10.10.2023, 14.22
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил село имени Наги Ильясова Сырдарьинского района.
Основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края.
Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.
Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана - в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 10.10.2023, 18.20
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона, сообщает Акорда.
По информации главы региона, наблюдается рост показателей социально-экономического развития. В частности, объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 115,8% (227 млрд тенге), сельском хозяйстве - на 101,6% (157 млрд тенге), строительстве - на 126,4% (117 млрд тенге), жилищном строительстве - на 118,9% (618 тысяч квадратных м), торговле - на 104,1% (531 млрд тенге). Объем инвестиций в основной капитал в текущем году планируется довести до 472 миллиардов тенге. Большая часть из них приходится на частные инвестиции.
Также президент ознакомился с производственной деятельностью завода железобетонных изделий, который играет важную роль в развитии строительной индустрии региона.
Ранее глава государства посетил новый столичный Дворец школьников SANA в Астане.
10.10.2023, 12:11 22336
Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Кабул. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спасатели вылетели в Афганистан для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Соответствующее поручение ранее дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Сформирована группировка сил и средств в количестве 45 человек, в их числе спасатели, кинологические расчеты Республиканского оперативно-спасательного отряда, врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф. Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимал участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году", - отметили в МЧС.
Там добавили, что у спасателей с собой имеется все необходимое оборудование. Отряд возглавляет и.о. председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Уларбек Абыкеев.
Вчера представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров сообщил на брифинге, что сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет. Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.
В минувшую субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.
В результате ЧП погибли более 2,5 тысячи человек, пострадали около 10 тысяч. Разрушены более 1300 домов и 6 деревень.
Большинство погибших в Герате - женщины и дети, сообщает "Sputnik Афганистан".
Как сообщил Reuters Алаа Абу Зайд, глава отдела чрезвычайных операций ВОЗ, именно они в основном находились в рухнувших домах - землетрясение произошло около 11 утра, когда мужчины были на работе. В больницах, которые он посещал, 2/3 пострадавших составляли женщины и дети.
По его словам, чтобы спасти больше жизней, афганские больницы должны быть лучше оснащены, но внимание мирового сообщества обходит Афганистан стороной, и финансирование гуманитарных программ снизилось до критических отметок
Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану. В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также Токаев поручил отправить в Афганистан спасательный отряд с кинологами, имеющими опыт разыскивания людей под завалами.
10.10.2023, 11:10 23421
Число пожаров в жилых домах выросло на 14% в Казахстане
В этом году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассмотрели вопросы пожарной безопасности в республике, сообщает пресс-служба главы кабмина.
По словам премьер-министра Алихана Смаилова, отопительный период только начался, но уже имеются факты гибели людей при пожарах.
С начала года количество возгораний в жилом секторе увеличилось на 14%, а погибших на 10%. Зафиксирован рост пожаров в Абайской, Алматинской, Жамбылской и Улытауской областях. Также участились случаи взрывов газовых баллонов. В текущем году произошло 72 таких случая, где пострадали 119 человек и 17 погибли. Основными причинами этих взрывов является нарушение требований безопасной эксплуатации и хранения баллонов", - отметил премьер.
Он отметил, что контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газового оборудования возложен на акиматы, а в регионах созданы газотехнические инспекции, однако соответствующая работа ими до сих пор не организована. Не хватает квалифицированных специалистов и необходимого оборудования.
Смаилов поручил акиматам расширить полномочия газотехнических инспекций и их обеспечение, а МЧС - повышать уровень подготовки данных специалистов на базе Академии гражданской защиты.
Глава правительства также сообщил, что в стране до сих пор не регламентирован порядок изъятия и утилизации бытовых газовых баллонов и не решен вопрос создания их собственного производства. Решение этих вопросов возложено на министерства промышленности и энергетики.
Надо провести разъяснительную работу среди владельцев газонаполнительных пунктов о необходимости контроля за качеством баллонов, обязательной проверки их срока службы", - поручил Смаилов.
По его словам, анализ пожаров в жилом секторе показывает, что большинство происшествий приходится на частные жилые дома и хозяйственные постройки. При этом в основном погибают представители старшего поколения и дети.
Недостаточно ведется работа по установке датчиков угарного газа в домах акиматами Абайской, Восточно-Казахстанской и Улытауской областей. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов необходимо взять на учет дома в первую очередь социально уязвимых слоев населения, установить специальные датчики", - заявил премьер.
Он также поручил МЧС и МВД активизировать проведение рейдов и обходов частного жилого сектора и усилить профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности, а Министерству информации - оказать содействие и проработать вопрос размещения соответствующих материалов в СМИ и соцсетях.
Акиматам регионов необходимо взять на особый контроль работу в отопительный период социальных объектов, которые не имеют центрального отопления. Следует завершить работу по выносу котлов, смонтированных внутри общественных зданий и многоквартирных жилых домов", - уточнил глава кабмина.
В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию заинтересованных госорганов и акиматов по вопросам предупреждения пожаров в отопительный период, резюмировал Смаилов.
10.10.2023, 10:00 29761
Токаев поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в Щучинске
Фото: Акорда
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в Щучинске Акмолинской области.
Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Ранее сообщалось, что на железнодорожных путях в Щучинске, на перегоне курорт Боровое - Джамантуз, было обнаружено тело студента четвертого курса Высшего технического колледжа.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В соцсетях появилось обращение матери погибшего Бодагова Романа к президенту Казахстана и главе МВД. Она сообщила, что Роман подвергся неоднократному вымогательству.
Считаю, что в нашем городе орудует ОПГ. С моего сына Романа трясли деньги, а также оказывали психологическое и физическое давление", - сообщила женщина.
По ее словам, в ночь с 5 на 6 октября парень вышел из дома, а через полчаса после исчезновения его нашли мертвым на железнодорожных путях.
Считаю, что моего сына убили из-за этой ситуации с вымогательством, так как мой сын был жизнерадостным ребенком, у него были большие планы в жизни, о которых он рассказывал нам - родителям. Я знаю много студентов, которые подвергаются подобным вымогательствам, но они боятся открыто говорить об этом. Прошу главу государства помочь разобраться в моем горе и прекратить вымогательства, которым подвергаются наши дети. Прошу наказать всех виновных и взять этот (вопрос) на особый контроль", - обратилась мать погибшего.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?