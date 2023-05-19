Казахстан не нарушает антироссийские санкции - Ашимбаев

Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры, достигнутые в ходе них договоренности и подписанные в рамках государственного визита документы придадут мощный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован текст совместного заявления Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.





Ниже информационное агентство "Синьхуа" приводит полный текст заявления:





По приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 17-19 мая 2023 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Китайскую Народную Республику.





Главы государств в теплой, дружественной и деловой атмосфере провели переговоры, высоко оценили результаты развития китайско-казахстанских отношений, достигнутые за 31 год с момента установления дипломатических отношений, подтвердили нацеленность на дальнейшее повышение уровня отношений между Китаем и Казахстаном, углубление сотрудничества в различных сферах, а также провели глубокий обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.





1. Стороны подтверждают, что при руководящей роли "дипломатии глав государств" продолжат продвигать взаимодействие на всех уровнях и механизмы сотрудничества в различных областях, непрерывно углублять отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, наполнять содержание двустороннего сотрудничества, готовы прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.





Отмечая высокий уровень сотрудничества, главы государств подтвердили неизменность курса и совместных усилий по укреплению китайско-казахстанских отношений, отличающихся непоколебимой дружбой, стратегическим характером двустороннего диалога вне зависимости от внешней конъюнктуры и высокой степенью политического взаимодоверия.





2. Китайская сторона высоко оценивает значительные достижения в деле развития и строительства государства, достигнутые за годы независимости Республики Казахстан, поддерживает казахстанскую сторону в построении "Справедливого Казахстана".





Стороны высоко оценили проводимые в двух странах внутригосударственные реформы и меры по стабильному внутриполитическому и социально-экономическому развитию в целях повышения благосостояния народов Китая и Казахстана.





Казахстанская сторона горячо поздравляет китайскую сторону с успешным проведением XX Съезда Коммунистической партии Китая и "двух сессий" в 2023 году, председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря партии и должность председателя КНР, высоко оценивает великие достижения, достигнутые за 10 лет социально-экономического развития Китая в новую эпоху. Выражает уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Китая все национальности по всей стране объединятся и устремятся к всестороннему формированию сильного модернизированного социалистического государства, осуществят цели "второго столетия" путем китайской модернизации, всесторонне будут содействовать великому возрождению китайской нации.





Стороны подчеркивают важность поддержания политической безопасности. Китай и Казахстан продолжат углублять политическое взаимодоверие, усилят взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность сторон, а также другим вопросам, представляющим их коренные интересы. Стороны решительно противостоят вмешательству внешних сил во внутренние дела двух государств, политизации вопросов прав человека и применению двойных стандартов. Стороны готовы укреплять сотрудничество в области противодействия вмешательству и предотвращению "цветных революций".





Казахстанская сторона твердо поддерживает принцип "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Выступает против "независимости Тайваня" в какой-либо форме, подтверждает, что не будет устанавливать официальные контакты с Тайванем в какой-либо форме, поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению мирного воссоединения Китая.





Китайская сторона твердо поддерживает самостоятельно избранный путь развития Казахстана и необходимые меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития.





3. Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года в Казахстане впервые выдвинул инициативу "Экономического пояса Шелкового пути". Главы государств высоко оценили итоги выдвинутой 10 лет назад инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в интересах более эффективного использования взаимного торгово-инвестиционного и транзитно-транспортного потенциала, а также углубление практического сотрудничества в различных областях в рамках "Одного пояса, одного пути".





При руководящей и координирующей роли Китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству стороны продолжат наполнять содержание двустороннего сотрудничества путем совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь", всемерного содействия сопряжению инициативы совместного строительства "Один пояс, один путь" с Новой экономической политикой Республики Казахстан "Нурлы жол" , совместного обеспечения безопасности совместных проектов и персонала предприятий, активного расширения новых сфер китайско-казахстанского практического взаимодействия.





Стороны высоко оценивают исторический рекордный рост двустороннего товарооборота в 2022 году и усилия правительств двух стран по расширению объема двусторонней торговли, выражают готовность продолжить реализацию "Программы развития торгово-экономического сотрудничества на среднесрочный и долгосрочный период между правительством КНР и правительством РК" и "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронной торговли", полностью поддерживают подписанный "План индустриализации и инвестиционного сотрудничества между правительством Китайской Народной Республики и правительством Республики Казахстан" и выражают готовность к совместной работе по его последующей реализации, содействуют наращиванию и продвижению благоприятной торговли, расширению сотрудничества в сфере электронной торговли, больших данных, искусственного интеллекта, 5G и других новых областях.





С целью расширения и углубления взаимодействия в вышеуказанных областях стороны рассмотрят вопрос об учреждении Подкомитета по сотрудничеству в области инноваций Китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству.





Выразили намерение активно содействовать дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и индустриального взаимодействия, уделив особое внимание таким перспективным направлениям, как возобновляемые источники энергии, инновации, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, транспорт, грузоперевозки и логистика.





Стороны поддерживают предприятия своих стран в инвестировании другой стороны для экономического развития, готовы в дальнейшем повышать прозрачность, стабильность и предсказуемость инвестиционной политики, продолжат прилагать усилия для обеспечения стабильной, прозрачной и предсказуемой деловой среды для инвесторов, обеспечивать права и интересы инвесторов, совместно содействуя проектам сотрудничества для осуществления взаимной выгоды.





Стороны договорились принимать меры по обеспечению на территории Казахстана долгосрочного, безопасного и бесперебойного функционирования нефтепровода Китай - Казахстан и газопровода Китай - Центральная Азия и надежных плановых поставок по данным маршрутам, продолжать углублять сотрудничество в области нефти, природного газа, природного урана и так далее, активно расширять сотрудничество в области ветроэнергетики, фотоэлектричества, фототермической, ядерной энергетики и других источников альтернативной энергетики.





Стороны выражают готовность в непрерывном повышать уровень взаимосвязанности, повышать возможности трансграничных грузоперевозок и пунктов пропуска, углублять практическое сотрудничество в области железнодорожных перевозок по маршруту "Китай - Европа" и Транскаспийского Международного Транспортного маршрута, содействовать мультимодальным сухопутным перевозкам.





Стороны договорились развивать транспортное сотрудничество в целях стабилизации цепочек производства и поставок, активно изучить и исследовать возможность строительства третьей трансграничной железной дороги и дополнительного железнодорожного перехода, совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и укреплять железнодорожное сотрудничество между Китаем и Евразией.





Стороны с удовлетворением отметили возобновление воздушного сообщения между странами и дальнейшее увеличение количества рейсов и авиамаршрутов.





Китай приветствовал усилия казахстанской стороны по дальнейшему развитию Международного финансового центра "Астана" и поддерживает МФЦА в дальнейшем предоставлении финансовых услуг китайским компаниям, работающим в Казахстане и в Центральной Азии.





Стороны договорились оказывать всестороннюю поддержку в дальнейшем привлечении к деятельности МФЦА китайских финансовых структур, специализирующихся в сферах финансовых услуг, управления активами и др.





Стороны готовы всесторонне углублять сельскохозяйственное сотрудничество, создать Подкомитет по сельскохозяйственному сотрудничеству при Китайско-казахстанском комитете по сотрудничеству, укреплять взаимодействие по продовольственной безопасности, стимулировать инвестиции в сельское хозяйство и торговый обмен, повышать уровень научно-технического и индустриального обмена и сотрудничество в области водосберегающего орошения, животноводства и ветеринарии, сельскохозяйственной техники, комплексного использования бесплодной почвы и других.





4. Стороны договорились учредить культурные центры на взаимной основе, готовы углублять сотрудничество в области образования, науки, искусства, спорта, туризма, печати, радио, телевидения, сети и аудиовизуальных средств, кинопроизводства на основе соглашения между правительством КНР и правительством РК о культурно-гуманитарном сотрудничестве от 2015 года.





В целях повышения духа многовековой дружбы народов двух стран, стороны согласились провести тематический совместный концерт и другие культурные мероприятия в память дружбы китайского композитора Сянь Синхая и казахстанского композитора Б.Байкадамова.





Стороны высоко оценивают подписание межправительственного соглашения двух стран о взаимном освобождении от визовых требований, выражают готовность в реализации указанного документа, изучении мер, направленных на стимулирование создания еще более благоприятных условий для передвижения людей и нормативной базы сотрудничества в области миграции.





Главы государств объявили 2024 год - Годом туризма Казахстана в Китае.





Стороны будут всемерно продвигать взаимодействие между учебными заведениями и исследовательскими институтами, содействовать плодотворному функционированию центров Казахстана в Китае, кафедр казахского языка в вузах Китая и институтов Конфуция в Казахстане. Стороны будут в дальнейшем стимулировать обмен студентами двух стран. Стороны готовы ускорить совместное создание в Казахстане "Мастерской Лу Баня".





Стороны высоко оценивают результаты работы Совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек и готовы к дальнейшему укреплению и углублению сотрудничества в области использования и охраны трансграничных рек между двумя странами на основе принципа равноправия, добрососедства и взаимной выгоды, а также в целях устойчивого развития двух государств на благо народов Китая и Казахстана. Стороны готовы активно продвигать работу по изучению и согласованию проекта соглашения между правительством Китайской Народной Республики и правительством Республики Казахстан о вододелении на трансграничных реках, комплексно учитывая права и интересы друг друга на водные ресурсы, развитие и сохранение экосистем.





Стороны решительно выступают против политизации эпидемии COVID-19 и первопричин вируса, готовы на основе противоэпидемиологического сотрудничества продолжить углублять взаимодействие в области здравоохранения, создать Центр традиционной китайской медицины и содействовать сотрудничеству в данной области, продвигать укрепление обмена и контактов медицинских учреждений двух стран.





Стороны поддерживают обмен и сотрудничество в различных формах между регионами двух стран, будут раскрывать потенциал регионального и приграничного сотрудничества двух стран, поощряют больше областей и провинций /городов/ в установлении побратимских отношений для укрепления связей между народами двух стран.





5. Стороны подтверждают свою твердую приверженность уставу ООН и принципам международного права, выступают за продвижение международных отношений на основе взаимного уважения, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, равноправного участия в глобальном управлении и учета интересов друг друга. Стороны готовы углублять взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Форума "Азия - Европа", формата "Китай - Центральная Азия" и других многосторонних механизмов.





Выразив обеспокоенность по поводу нестабильной международной ситуации, стороны подтвердили приверженность последовательному продвижению ведущей координирующей роли Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений в вопросах обеспечения международной безопасности и устойчивого развития. В этой связи, стороны отметили инициативу Казахстана о создании в Алматы Регионального Центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.





Стороны продолжат укреплять взаимную поддержку и сотрудничество в рамках ШОС, продвигать "Шанхайский дух", содействовать формированию общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества, а также вносить больший вклад в поддержание международной и региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.





Китайская сторона поддерживает председательство Казахстана в ШОС и готова содействовать его успешному проведению в 2023-2024 годах, чтобы общими усилиями вывести сотрудничество в различных областях в рамках Организации на новый уровень.





Высоко оценив председательство Казахстана в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итоги состоявшегося в Астане 6-го саммита Совещания, стороны подтвердили намерение совместно продвигать процесс трансформации Совещания в международную организацию.





Казахстанская сторона выразила благодарность китайской стороне за неизменную поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Стороны выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в рамках съезда с целью продвижения идеалов толерантности, межконфессионального согласия и общечеловеческого братства.





Стороны решительно осуждают терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех их проявлениях и намерены активно претворять в жизнь новую концепцию общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, прилагать совместные усилия по борьбе с "силами трех зол", транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком в целях поддержания мира и стабильности как в двух странах в частности, так и в регионе в целом.





Стороны готовы совместно содействовать глобальному управлению в области биологической безопасности, продвигать институционализацию механизма "Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического /биологического/ и токсинного оружия и об их уничтожении". Стороны поддерживают и поощряют сотрудничество биологических и научно-исследовательских учреждений двух стран в совместных научно-исследовательских решениях и достижениях НИОКР, а также обмен опытом в области политики биологической безопасности и сотрудничество в научных исследованиях в целях поддержания биологической безопасности, жизни и здоровья населения.





Китайская сторона подчеркнула актуальность инициативы президента РК Касым-Жомарт Кемелевича, выдвинутой на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, по созданию Международного агентства по биологической безопасности. Казахстан поддерживает инициированное Китаем "Тяньцзиньское руководство по Кодексу поведения ученых в области биобезопасности".





Стороны выражают готовность в укреплении координации позиций по глобальному управлению киберпространства, продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления Интернетом.





Китай и Казахстан выразили намерение активно взаимодействовать в рамках реализации инициатив председателя КНР Си Цзиньпина в области глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации и формирования сообщества единой судьбы человечества.





6. Казахстанская сторона высоко оценивает инициативу китайской стороны по проведению саммита глав государств "Китай - Центральная Азия" в городе Сиань, считает, что данный механизм предоставляет важную площадку для углубления многогранного взаимовыгодного сотрудничества Китая со странами Центральной Азии. Стороны готовы совместно с другими сторонами в полной мере осуществлять ведущую стратегическую роль "дипломатии глав государств", ускорить содействие в становлении механизма "Китай - Центральная Азия", в возможно короткие сроки создать механизм встреч на уровне министров в ключевых приоритетных областях сотрудничества, в рамках данного механизма непрерывно развивать взаимодействие в различных областях и надлежащим образом расширить и укрепить ее практическую составляющую.





Казахстанская сторона поддерживает инициированную китайской стороной Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Содействие мирному использованию международного сотрудничества в области международной безопасности".





7. Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич выразил искреннюю благодарность председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием и радушие и пригласил председателя КНР посетить Казахстан с государственным визитом в удобное для обеих сторон время.





Председатель КНР Си Цзиньпин с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.





Главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры, достигнутые в ходе них договоренности и подписанные в рамках государственного визита документы, придадут мощный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах и будут служить интересам народов Китайской Народной Республики и Республики Казахстан.



