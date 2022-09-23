Соблюдение Казахстаном антироссийских санкций проверили представители иностранных банков

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Представители иностранных банков приезжали проверять, как казахстанские банки соблюдают антироссийские санкции, сообщила на форуме Kazakhstan Growth Forum 2022 председатель правления "Халык банка" Умут Шаяхметова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Произошло так, что приехали сюда западные банки, корреспондентские банки "Халыка" например, и других банков, и на месте проверяли - в системах открывали, заходили и проверяли, как мы контролируем те или иные процедуры", - цитирует Шаяхметову KazTag.
Она отметила, что санкции в первую очередь коснулись финансового сектора.
Мы увидели, что ввели санкции на платежи, особенно на межграничные, санкции с определенными лицами, это и банки, и физические или юридические лица. Необходимо было срочно перестраивать наши внутренние операционные системы, комплаенс. Если вы помните, западные банки даже перестали продавать доллары казахстанским банкам и был период в марте, когда у нас элементарно не было наличных долларов", - рассказала Шаяхметова.
По ее словам, от "Халык банка", в частности, стали требовать изменить процедуры продажи наличных долларов россиянам.
Каждый день мы перестраивали свои операционные процессы, показывали, как мы вводим эти контроли, как меняются процедуры", - пояснила Шаяхметова.