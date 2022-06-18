Токаев об антироссийских санкциях: прямого давления на Казахстан нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно давления в связи с санкциями, введенными в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. Санкции существуют, мы эти санкции, безусловно, учитываем в торгово-экономической нашей стратегии. Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Российской Федерацией", - сказал Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.
Тем более что сама география, уже не говоря об истории, предполагает то, что мы должны находиться вместе и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях", - добавил он.
Он упомянул наличие специальной программы промышленной кооперации в новых реальностях.
То есть будем работать. ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, потенциал. И здесь забегать вперед, шапкозакидательством ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности тем не менее существуют. Это объективная реальность. Поэтому в процессе переговоров нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа", - сказал Токаев.
Президент РК отметил, что в рамках ЕАЭС возникают споры, но в большинстве случаев находятся их решения.
Поскольку мы встречается не только в открытом формате, бывает и закрытая часть. Но в подавляющем большинстве случаев мы находим решение, это радует", - заключил глава государства.