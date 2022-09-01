Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере $400 тысяч

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - По поручению главы государства правительство РК окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тысяч долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает пресс-служба главы правительства.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.