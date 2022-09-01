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Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере $400 тысяч

31.08.2022, 18:28 18556
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - По поручению главы государства правительство РК окажет гуманитарную помощь Пакистану в размере 400 тысяч долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Этот вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.
 
27 августа премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился за помощью к международному сообществу.
 
28 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.
 

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Президент РК поручил подготовить трехлетний проект развития водной отрасли

01.09.2022, 13:58 81
Президент РК поручил подготовить трехлетний проект развития водной отрасли
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Серьезным барьером для устойчивого экономического развития страны является нехватка водных ресурсов. В текущих реалиях эта тема переходит в разряд вопросов национальной безопасности. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сокращение внешнего притока воды усугубляется ее неэффективным использованием - потери доходят до 40%. Другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что для их решения необходимо активизировать работу Водного совета при правительстве с привлечением экспертов. В целях подготовки востребованных специалистов требуется определить сильный базовый вуз.
 

В целом для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект", - сказал президент.

 
Глава государства также отдельно остановился на деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых земель.
 

В рамках ее работы государству уже возвращено около 2,9 миллиона гектаров сельхозземель. До конца года планируется возврат не менее 5 миллионов гектаров. Общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель составляет около 10 миллионов гектаров. Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят", - подчеркнул он.

 

В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения

01.09.2022, 13:26 276
В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, выразил обеспокоенность износом сетей электроснабжения в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан", - сказал Токаев.

 
По его словам, на монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.
 

Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа", - сказал глава государства. 

 
Он отметил, что следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода.
 

Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других", - сказал Токаев.

 

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане

01.09.2022, 12:04 3831
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На совместном заседании палат парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.

 
Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он.

 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
 

Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества", - высказался он.

 
Таким образом, после президентских и депутатских выборов будет сформировано правительство.
 

В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", - подытожил глава государства.

 

Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий

01.09.2022, 12:00 3766
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил о решении амнистировать некоторых участников январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январского инцидента", - заявил глава государства. 

 

Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. 
 

Министерство просвещения должно исходить из интересов детей: о мерах по повышению качества образования рассказал Токаев

01.09.2022, 11:54 3646
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения должно исходить из интересов детей, а не идти на поводу у популистов, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе во владении языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - подчеркнул Токаев. 

 
По его словам, качество среднего образования - еще одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития.
 

Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены", - заявил президент. 

 
Он добавил, что, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка. 
 
В то же время учебным заведениям технического профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны, подчеркнул Токаев. 
 

При этом необходимо выстраивать партнерские отношения с родителями и ученикам, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры", - добавил президент.

 
По его словам, все средства, предоставляемые на обучение ребенка, в том числе внеклассное обучение, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах. 
 

По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование", - пояснил Токаев. 

 
Касаясь вопросов высшего образования, президент подчеркнул, что по мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.
 

Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру - от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - рассказал глава государства. 

 
Он также рассказал, что для повышения привлекательности профессии школьного учителя предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.
 

Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс

01.09.2022, 11:52 4821
Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поручаю правительству принять концептуально новый документ - Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей", - заявил Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК. 

 
Президент подчеркнул, что в структуре национальной экономики строительный сектор азнимает важное место. Он генерирует 5-6% ВВП страны, а с учетом смежных отраслей - значительно больше.
 

Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы", - высказался глава государства.

 
Он также подчеркнул, что в земельном кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры. 
 

Перечислять 50% средств Нацфонда на накопительные счета детей предлагает Токаев

01.09.2022, 11:45 6061
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент. 

 
По его словам, таким образом фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. 
 
Он поручил запустить проект с 1 января 2024 год с учетом тщательной проработки этого масштабного начинания. 
 

Токаев: Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения

01.09.2022, 11:34 5976

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации, поэтому стоит задача - увеличить транзитный потенциал страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения. Наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Транскаспийский коридор развивается", - отметил глава государства.

По его словам, к работам привлечены лучшие мировые логистические компании. В частности, компания "Казахстанская железная дорога" будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.

Президент также напомнил о своем поручении к 2025 году улучшить не менее 95 процентов местных дорог.

"Пусть правительство непосредственно контролирует этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация даже для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - добавил Токаев.

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