Казахстан отмечает День независимости

Независимость Казахстана была провозглашена 29 лет назад. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником всех граждан страны.
Поздравляю всех соотечественников с Днем независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель - трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана", - написал он в Твиттере.
День независимости является государственным праздником и отмечается 16 и 17 декабря.
В этом году праздник выпадает на среду. Выходными будут дни с 16 по 19 декабря: со среды по субботу. Рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.
В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, массовые мероприятия в этом году отменены.
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