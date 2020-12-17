Казахстан отмечает День независимости

Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанцы отмечают День независимости, передает корреспондент агентства.

Независимость Казахстана была провозглашена 29 лет назад. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником всех граждан страны.





Поздравляю всех соотечественников с Днем независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель - трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана", - написал он в Твиттере.

День независимости является государственным праздником и отмечается 16 и 17 декабря.





В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, массовые мероприятия в этом году отменены.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства