Система Orphus

Казахстан отмечает День независимости

16.12.2020 14014
Казахстан отмечает День независимости
Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанцы отмечают День независимости, передает корреспондент агентства.
 
Независимость Казахстана была провозглашена 29 лет назад. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником всех граждан страны. 

Поздравляю всех соотечественников с Днем независимости! Следующий год ознаменует 30-летие славной истории страны. Мы сильны единством и сплоченностью. Наша общая цель - трудиться на благо Родины, на благо Независимого Казахстана", - написал он в Твиттере.

 
День независимости является государственным праздником и отмечается 16 и 17 декабря. 
 
В этом году праздник выпадает на среду. Выходными будут дни с 16 по 19 декабря: со среды по субботу. Рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря. 

В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, массовые мероприятия в этом году отменены.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая