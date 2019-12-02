Казахстан отмечает День Первого Президента

Нур-Султан. 1 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня казахстанцы отмечают День Первого Президента, передает Kazakhstan Today.

День Первого Президента является государственным праздником, который с 2012 года отмечается 1 декабря. По закону, этот день является в Казахстане выходным, в связи с тем, что в этом году дата выпала на воскресенье, выходным будет понедельник.

1 декабря 1991 года - был днем первых всенародных президентских выборов в независимом Казахстане. По итогам голосования Нурсултан Назарбаев получил 98,78% голосов избирателей. Позднее в знак признания заслуг первого президента перед страной этот день был вписан в календарь праздничных дат.

Празднование Дня Первого Президента началось по всей стране еще накануне. В эти дни в регионах открываются новые соцобъекты, новоселам вручают ключи от долгожданных квартир. Проводятся торжественные собрания, на которых вспоминают ключевые моменты истории современного Казахстана и отмечается роль Нурсултана Назарбаева в успехах страны.

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