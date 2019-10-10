Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Казахстан планирует вернуть еще 14 детей из Ирака, передает Kazakhstan Today.

Уже в ближайшее время Министерство иностранных дел РК планирует провести эвакуацию казахстанских детей из иракских сиротских домов. Всем им меньше 10 лет, а самому маленькому - 2 года. Иракские власти готовы их отдать, сообщает "Хабар 24" .

Помимо этого, МИД ведёт переговоры по эвакуации их матерей, которые отбывают пожизненное заключение за участие в террористической деятельности. Речь идёт о 6 женщинах.

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