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Казахстан планирует возобновить полеты в Турцию с 10 августа

28.07.2020, 17:33 6913
Казахстан планирует возобновить полеты в Турцию с 10 августа
Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует возобновить полеты в Турцию с 10 августа, передает Kazakhstan Today.
 

Все зависит от эпидемиологической ситуции как в нашей стране, так и в странах-партнерах. На сегодня рассматривается такой вопрос - с 10 августа восстановление рейсов. Но все зависит от конкретной ситуации", - сказал на брифинге председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков.

 
Кроме того, по его словам, планируется возобновить рейсы в Таиланд и Грузию.
 

Правительство на месте не стоит и отрабатывает другие направления, которые до введения карантина и ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отрабатывались. Но сейчас отдельные страны, не только по соображениям безопасности приезжающих, но и из-за того, что у них ситуация ухудшилась, закрыли свои границы. По мере стабилизации ситуации в данных странах и у нас, мы этот вопрос держим на контроле и отрабатываем", - сказал он. 

 
Напомним, с 20 июня Казахстан возобновил авиарейсы в Турцию. Однако позже рейсы в Турцию были приостановлены.
 
По словам спикера, в период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанских туриста смогли отдохнуть в Турции. 
 

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