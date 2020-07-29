Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует возобновить полеты в Турцию с 10 августа, передает Kazakhstan Today.

Все зависит от эпидемиологической ситуции как в нашей стране, так и в странах-партнерах. На сегодня рассматривается такой вопрос - с 10 августа восстановление рейсов. Но все зависит от конкретной ситуации", - сказал на брифинге председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков.

Кроме того, по его словам, планируется возобновить рейсы в Таиланд и Грузию.

Правительство на месте не стоит и отрабатывает другие направления, которые до введения карантина и ухудшения эпидемиологической ситуации ранее отрабатывались. Но сейчас отдельные страны, не только по соображениям безопасности приезжающих, но и из-за того, что у них ситуация ухудшилась, закрыли свои границы. По мере стабилизации ситуации в данных странах и у нас, мы этот вопрос держим на контроле и отрабатываем", - сказал он.

По словам спикера, в период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанских туриста смогли отдохнуть в Турции.

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