Казахстан предлагает создать Международное агентство по биологической безопасности

Токаев в ходе выступления на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отметил, что COVID-19 продемонстрировал нашу уязвимость

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Нью-Йорк. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан призывает запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.





Глава государства напомнил, что COVID-19 продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. В связи с этим Казахстан обратился к Генеральному секретарю и председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности.





Акорда





В своем выступлении лидер Казахстана заявил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.





Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию. Сложившиеся негативные тенденции еще более усугубляют страдания людей. 108 млн человек являются вынужденными переселенцами, более 1 млрд живут в нищете, 2 млрд не имеют доступа к основным лекарственным средствам. Конечным результатом может стать потеря человечеством уверенности в стабильном развитии мира в будущем. Молодое поколение больше не верит, что мир, который они унаследуют, будет лучше. Поэтому Казахстан считает необходимым вновь заявить о своей непоколебимой приверженности принципам Устава ООН", - подчеркнул президент.





По его словам, собравшиеся на сессию Генеральной ассамблеи ООН лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества.





Диалог - это единственный способ создать благоприятную среду, позволяющую достичь согласия по новым принципам и нормам. Несмотря на все предпринимаемые усилия, конфликты продолжаются во многих регионах мира. Мы призываем все стороны искать дипломатическое решение конфликтов на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права. В этой связи Казахстан высоко оценивает все усилия и планы, предлагаемые различными государствами и группами стран в поддержку политического урегулирования украинского кризиса. В разрешении международных споров всегда должны преобладать дипломатия и диалог. Поэтому мы должны сообща приложить максимум усилий для стабилизации единственной существующей системы глобальных институтов", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Наряду с этим глава государства высказал мнение, что без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности не удастся справиться с этими вызовами.





Глубоко убежден, что голоса "средних держав" и всех развивающихся стран в Совете должны быть усилены и четко услышаны. Поскольку Совет Безопасности, по-видимому, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть более значительную роль в поддержании мира и безопасности. В нашем регионе растущая активность стран-участниц стала позитивным фактором в превращении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию, способную внести вклад в посредничество и миротворчество на континенте. Аналогичным образом Казахстан как действующий председатель Шанхайской организации сотрудничества выдвинул инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие. Эта инициатива, к которой мы приглашаем вас присоединиться, включает в себя новую парадигму безопасности, справедливую экономическую среду и чистую планету. Открытый диалог между Глобальным Югом и Глобальным Севером является его центральным пунктом", - сказал президент Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев указал, что из всех вызовов, с которыми сталкивается человечество, пожалуй, самым разрушительным является угроза применения ядерного оружия. 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала.





Именно поэтому логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена. Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности", - заявил лидер Казахстана.





Он отметил, что Казахстан приветствует "Новую повестку дня для мира" Генерального секретаря.





Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира - это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении Ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы, свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма. Наконец, культура мира может быть основана только на принципах единства в многообразии и взаимного уважения. Поэтому я горжусь значимой ролью Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проводимого в Астане", - подчеркнул президент.





Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан - миролюбивое государство, которое отстаивает свои национальные интересы и находится в постоянном поиске мирного решения международных проблем.





Независимость, территориальная целостность и суверенитет - основные принципы, которыми мой народ будет руководствоваться и сейчас, и в будущем. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими основными союзниками по всем стратегическим вопросам", - отметил глава государства.





Лидер Казахстана акцентировал внимание на необходимости новых оценок, которые позволят решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие.





Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать о совершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности. В прошлом году почти 10% населения Земли столкнулось с проблемой голода. Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы. Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия. Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут - так называемый Средний коридор - может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - предложил Касым-Жомарт Токаев.





Значительное внимание в выступлении было уделено проблеме изменения климата.





Даже если мы успешно ограничим повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2030 году, что выглядит все менее вероятным, в Центральной Азии мы столкнемся с повышением температуры на 2-2,5 градуса. Несмотря на долгий путь, пройденный Парижским соглашением по климату, мы все должны сохранять приверженность безуглеродному будущему. Климатическая повестка дня не должна использоваться для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество. Вместо этого мы должны сосредоточиться на позитивных изменениях, таких как Позитивные меры по борьбе с изменением климата, определенные ООН, включая инвестиции в создание "зеленых" рабочих мест, прекращение субсидирования использования ископаемых видов топлива и обеспечение справедливости, инклюзивности и участия женщин во всех климатических действиях на различных уровнях. Однако без должного финансирования амбициозные планы по борьбе с изменением климата останутся нереализованными", - сказал президент.





Казахстанской стороной предложено запустить в нашей стране программу партнерства по справедливому энергетическому переходу (Just Energy Transition Partnership). Глава нашего государства считает, что постепенный, устойчивый и социально ответственный переход от использования угля стал бы большим преимуществом для достижения глобальных целей в области изменения климата.





Инициатива Казахстана по открытию в Алматы проектного офиса для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике может способствовать решению этих вопросов. Мы с нетерпением ждем проведения в Казахстане в 2026 году Регионального климатического саммита под эгидой ООН", - сообщил лидер Казахстана.





В выступлении было подчеркнуто, что в Центральной Азии нехватка воды создает серьезные экономические и другие вызовы в бассейнах трансграничных рек. Подобная ситуация будет наблюдаться во всем мире: к 2040 году глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40%.





Мы должны объединить политическую волю и экономические ресурсы для решения этой важнейшей глобальной проблемы наряду с мерами по борьбе с изменением климата. В следующем году Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Мы продолжим работу по предотвращению дальнейшей деградации окружающей среды и влияния этого на жизнедеятельность вокруг озера, которое когда-то было четвертым по величине на планете. Сегодня крупнейшее в мире озеро - Каспийское море - также сталкивается с экологическими проблемами, включая обмеление, отвод воды, загрязнение флоры и фауны. Спасение Каспийского моря должно стать вопросом общего приоритета, требующим долгосрочного международного сотрудничества", - отметил глава государства.





По его словам, Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. Наш регион может играть более активную роль в качестве "сплоченной и независимой" части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Афганистан должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером. Он призвал поддержать инициативу о создании Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.





Президент Казахстана также представил краткую информацию о внутренних реформах, внесении поправок в Конституцию, перезагрузке политической и экономической системы. Он подчеркнул, что в основе этих реформ лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы.





Мое личное кредо - верховенство закона - должно преобладать при любых обстоятельствах. Мы понимаем, что только политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать нашу экономику более устойчивой и прочной", - сказал лидер Казахстана.





Глава государства заявил, что Казахстан добился значительного прогресса в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек.





В своем недавнем послании народу президент представил новую экономическую политику, которая направлена прежде всего на предоставление всем гражданам необходимых возможностей для достойной жизни.





Здоровье, благополучие и хорошее образование подрастающего поколения являются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана. Я возлагаю свои надежды на молодое поколение, которое поведет нашу страну в будущее. На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий. Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами - членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира", - подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.