Казахстан принял участие в Министерской встрече "C5+1" в Ташкенте

Ташкент. 4 февраля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в министерской встрече "С5+1" в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.

В данном формате также участвовали вице-премьер - министр иностранных дел Туркменистана - Рашид Мередов, министры иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, Таджикистана - Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана - Абдулазиз Камилов и Государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В своем выступлении М. Тлеуберди акцентировал внимание на укреплении регионального взаимодействия центральноазиатских государств, особо отметив высокую результативность проведенных в Нур-Султане и Ташкенте консультативных встреч лидеров стран региона. Участниками встречи подчеркнута важность углубления регионального сотрудничества в сфере экономики, энергетики, защиты окружающей среды и безопасности.

Корпорация финансирования международного развития США может оказать содействие в активизации притока американских инвестиций в Центральную Азию. В качестве партнера американского агентства в Казахстане предлагаем площадку Международного финансового центра "Астана", - сказал Тлеуберди.

Министр подчеркнул необходимость развития имеющихся транзитно-транспортных возможностей региона, а также потенциал создаваемого Центрально-Азиатского регионального энергетического рынка. В качестве платформы для реализации инициатив в этой сфере глава МИД Казахстана предложил использовать Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов.

По итогам министерской встречи "С5+1" принято совместное заявление, в котором отражены приоритетные вопросы региональной повестки. Участники намереваются прилагать усилия по развитию партнерства в следующих приоритетных сферах:

- укрепление взаимного доверия, взаимодействия и конструктивного сотрудничества в деле дальнейшего становления Центральной Азии как сильного, сплоченного, независимого и процветающего региона;

- поощрение согласованных региональных проектов, нацеленных на продвижение торговых, транспортно-логистических и инфраструктурных связей, содействие предпринимательству, а также расширение деловых и инвестиционных контактов между бизнес-кругами государств региона и США, в том числе в рамках Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (ТИФА);

- развитие и активизация взаимодействия между странами региона в энергетической области, включая сферу возобновляемых источников энергии, и в поддержке национальных планов по адаптации к изменению климата;

- подготовка предложений и инициатив, направленных на улучшение научно-технологического, социального и инновационного развития региона, а также укрепление его туристического потенциала;

- расширение культурно-гуманитарных и образовательных связей;

- развитие сотрудничества в обеспечении безопасности границ, активизация совместных усилий пограничных служб стран региона в борьбе с такими трансграничными угрозами, как распространение ОМУ, терроризм, нелегальная миграция, торговля людьми и незаконный оборот наркотиков, в том числе с использованием потенциала ЦАРИКЦ;

- расширение диалога по угрозам, исходящим от иностранных террористов-боевиков, обмен передовым опытом по противодействию терроризму и насильственному экстремизму;

- поддержка взаимовыгодного сотрудничества в вопросах продвижения мирного процесса и политического урегулирования ситуации в Афганистане, а также укрепления торгово-экономических, транспортных и инфраструктурных связей государств региона с Афганистаном;

- укрепление гражданского общества, в том числе путем защиты прав человека и соблюдения норм международного права.

Государственный секретарь и Министры выразили благодарность Республике Узбекистан за проведение очередной встречи глав внешнеполитических ведомств в формате "С5+1".

Формат "С5+1" представляет собой региональный механизм взаимодействия между странами Центральной Азии и США. Установочное совещание руководителей внешнеполитических ведомств шести стран состоялось 26 сентября 2015 года на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Состоялось семь заседаний на уровне министров иностранных дел.

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