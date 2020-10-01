Казахстан приостановит возобновление авиасообщений с другими странами

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Алексей Цой предложил с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, передает Kazakhstan Today.

Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, не увеличивать сообщение со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Для лиц, прибывающих из стран второй категории, установить следующие требования: термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании COVID-19, с даты получания которой прошло не более 3 суток.

При отсутствии справки прибывшие будут изолироваться в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного исследования на COVID-19, отметил глава Минздрава.

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