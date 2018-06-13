Казахстан ратифицировал два соглашения с ОДКБ и СНГ

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал два ратификационных закона, которыми вносятся поправки в соглашения с Организацией Договора о коллективной безопасности и Содружества Независимых Государств, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности от 18 июня 20014 года", сообщила пресс-служба Акорды.

Также Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 6 июля 1992 года".

Тексты законов публикуются в печати.

Напомним, что Протокол о внесении изменений в Соглашение ОДКБ предусматривает предоставление возможности присоединения к Соглашению и участию в его механизмах всем субъектам международного права. Также документом уточняется состав уполномоченных органов, выступающих основным звеном механизма реализации Соглашения. Уточняется юрисдикция по отношению к лицу, допустившему разглашение секретной информации, а также внесены поправки уточняющего и редакционного характера.

Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ предусматривает совершенствование деятельности Суда путем перевода его на новый формат работы по принципу ad hoc. Он предусматривает деятельность судей только во время рассмотрения конкретного спора, за исключением председателя суда, который будет работать на постоянной основе. Переход Суда СНГ на принцип работы ad hoc нацелен не только на эффективное использование финансовых средств, но и на сохранение человеческого капитала в своем государстве.

Просмотров: 1195