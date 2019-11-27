Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал договор с Украиной об экстрадиции, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Напомним, что указанный договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между Казахстаном и Украиной для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В документе предусмотрены основания как для экстрадиции, так и для отказа в ней.





Кроме того, президент подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года".





Ранее сообщалось, что протокол, подписанный 1 июля 2018 года на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, разработан совместно с государствами-участниками СНГ по итогам проведенной инвентаризации нормативно-правовой базы СНГ в таможенной сфере. Протоколом предлагается внести изменения в ряд ключевых статей, касающихся вопросов передачи сведений, формы и содержания запроса, выполнения запроса, использования полученной информации.





Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств Сторон, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств сторон. Это будет содействовать эффективному сотрудничеству для выявления сведений или обстоятельств, свидетельствующих о нарушении требований таможенного законодательства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства