Казахстан ратифицировал дополнения в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Люксембургом

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации дополнений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Великим Герцогством Люксембург, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении дополнения в Конвенцию между правительством Республики Казахстан и правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года", сообщили в пресс-службе Акорды.

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