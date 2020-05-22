Казахстан ратифицировал Конвенцию о привилегиях и иммунитетах спецучреждений

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений". Текст закона публикуется в печати, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что основной задачей ратификации является создание на территории Казахстана указанных в Конвенции особых условий для деятельности специализированных учреждений. В частности, такие учреждения, их активы, доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов, а должностные лица пользуются теми же преференциями, что и должностные лица Организации Объединенных Наций.

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