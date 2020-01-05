Казахстан ратифицировал конвенцию об избежании двойного налогообложения с Кипром

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней", передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Целью Конвенции и Протокола являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Кипром путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Ранее в сенате сообщали, что Конвенция и Протокол являются двусторонним международным договором и заключаются с целью устранения двойного налогообложения.

Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве", - пояснили в сенате .

Текст закона публикуется в печати.

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