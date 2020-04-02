Казахстан ратифицировал поправки в документ о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал поправки в документ о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года", - сообщается на сайте Акорды.
Текст закона публикуется в печати.
Напомним, ранее документ был рассмотрен в сенате. По словам депутата Алимжана Куртаева, в законопроекте предлагалось продлить срок обустройства и материально-технического оснащения пунктов пропуска на государственной границе Кыргызской Республики еще на 2 года.
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