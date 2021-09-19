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Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в связи с присоединением к нему Армении

18.09.2021, 18:35 4996
НУР-СУЛТАН. 18 СЕНТЯБРЯ - Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.

 

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