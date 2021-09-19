Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в связи с присоединением к нему Армении

НУР-СУЛТАН. 18 СЕНТЯБРЯ - Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.





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