Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Соглашение с Турцией о военном сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве. Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее сообщалось, что в соответствии с соглашением на безвозмездной основе проводится обучение казахстанских курсантов в военных училищах НАТО Турции.
По информации сената парламента РК, обучение уже прошли около 200 офицеров, на данный момент обучаются 20 курсантов. Также в учебных центрах Турции осуществляется подготовка 14 офицеров Министерства обороны РК.
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