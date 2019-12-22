Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Соглашение с Турцией о военном сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве. Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды.

По информации сената парламента РК, обучение уже прошли около 200 офицеров, на данный момент обучаются 20 курсантов. Также в учебных центрах Турции осуществляется подготовка 14 офицеров Министерства обороны РК.

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