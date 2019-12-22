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Казахстан ратифицировал Соглашение с Турцией о военном сотрудничестве

21.12.2019, 14:52 12583
Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал Соглашение с Турцией о военном сотрудничестве, передает Kazakhstan Today.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве. Текст закона публикуется в печати", - сообщила пресс-служба Акорды. 

 
 
По информации сената парламента РК, обучение уже прошли около 200 офицеров, на данный момент обучаются 20 курсантов. Также в учебных центрах Турции осуществляется подготовка 14 офицеров Министерства обороны РК.
 

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