Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии

За 30 лет сотрудничества АБР профинансировал в Казахстане проекты на 7 млрд долларов

Фото: Акорда

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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает Акорда





Глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР, которое началось в 1994 году.





За это время АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа - Западный Китай и реконструкции дороги Актобе - Кандыагаш.





Акорда





Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Одной из перспективных сфер взаимодействия он назвал декарбонизацию экономики.





В свою очередь Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития. Он заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.





Акорда





Также в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда - Жезказган на сумму более 300 млн долларов.