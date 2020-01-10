Нур-Султан. 9 января. Kazakhstan Today - Казахстан разыскивает за рубежом более 30 коррупционеров, передает корреспондент агентства.

Антикоррупционной службой на сегодняшний день разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления. 33 из них находятся за рубежом. Эта работа активно проводится", - сказал на брифинге в СЦК первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Представитель антикоррупционного ведомства также проинформировал, что Казахстан официально стал 50-м членом Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), ратифицировав 30 декабря 2019 года соответствующий законопроект.

По его словам, присоединение к ГРЕКО стало очередным шагом в расширении взаимодействия Казахстана с зарубежными партнерами в сфере противодействия коррупции. Это позволит привлечь экспертный потенциал Совета Европы для дальнейшего совершенствования национальной системы противодействия коррупции, сообщает ortcom.kz

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