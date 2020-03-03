Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Казахстан с 5 марта ограничивает рейсы в Баку и Токио. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает Kazakhstan Today.

С 5 марта приостанавливается рейс Нур-Султан - Баку. Рейсы Алматы - Баку ограничиваем с 5 до одного, рейсы Актау - Баку ограничиваем с 7 до одного. Авиамаршрут Нур-Султан - Токио ограничиваем с 2 до 1 рейсов", - проинформировал Камалиев.

При этом он отметил, что пассажиры, имеющие билеты с 1 марта 2020 года на эти рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев проинформировал, что 1 марта количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан - Сеул и Алматы - Сеул сокращено с 9 до 3 в неделю. Авиасообщение полностью не приостанавливается, так находящиеся в Южной Корее казахстанцы должны иметь возможность вернуться на родину.

Эвакуация - крайняя мера. Поэтому лица, которые сами изъявят желание вернуться, могут вернуться рейсами, которые пока еще летают", - отметил Нурышев.

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